Paradoxul care ține România în blocaj: Toți au parțial dreptate, dar nu și soluții. Bogdan Chirieac: Cine-și asumă așa ceva? Riscă să dispară!

Liderii fostei coaliției de guvernare. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre scenariile cu privire la viitorul Guvern. România se află într-o situație incertă, toate speculațiile au picat din fașă și totul este în mâna unui singur om, a președintelui Nicușor Dan. Suntem într-un context în care dreptate au, parțial, toți jucătorii politici, dar soluții niciunul.

llie Bolojan, lider al PNL și premier interimar al țării de patru luni, transmite că ”PNL trebuie să fie partidul pe care oamenii se pot baza: un partid serios, care nu minte și care, atunci când ajunge la guvernare, știe să administreze responsabil țara”. ”Președintele Ilie Bolojan a arătat că guvernarea înseamnă decizii dificile, asumarea responsabilității și respect față de cetățeni. Într-o perioadă complicată, PNL a ales să pună România pe primul loc, să protejeze fondurile europene și să corecteze problemele amânate prea mult timp. Aceasta este direcția PNL: adevăr, muncă și responsabilitate. Un partid care nu promite ceea ce nu poate face și care demonstrează prin rezultate că știe să gospodărească bine comunitățile și țara” conform unei postări pe pagina de Facebook a partidului.

”Domnul Bolojan, pe undeva, are dreptate”

”Toate speculațiile s-au dovedit neadevărate până acum, de patru luni, pentru că totul stă în decizia unui singur om: președintele nostru. Domnul Bolojan, pe undeva are dreptate. Pacientul numit România e în operație. A pleca la mijlocul operației când nu s-a rezolvat nimic din motivele pentru care pacientul a fost deschis nu e o acțiune responsabilă. Gândiți-vă că viitorul Guvern va avea o sarcină mult mai dificilă decât a avut Ilie Bolojan, care a preluat România pe creștere economică și o lasă în cea mai mare prăbușire economică din UE.

Ce faci mai departe? Sindicatele sunt în stradă. Pensionarii nu au legea respectată de doi ani, nu li s-au indexat pensiile, salariile la stat nu au mai crescut așa cum era legea. Viitorul Guvern nu va putea să rezolve aceste situații, în ciuda declarațiilor politice care s-au mai făcut - văd că acum se abțin cu toții. Când PIB-ul s-a contractat, veniturile s-au micșorat cu siguranță. Nu s-a făcut nimic în reforma administrației, nu s-a făcut nimic în tăierea cheltuielilor statului, au crescut cu 25% anul acesta. Un Guvern responsabil e unul care vine și taie și dă afară și ar trebui să și eficientizeze, lucru care nu cred că se va întâmpla.

Guvernul cu premier tehnocrat ”se ține într-un fi de păr”

Chestiunea cu tehnocratul se ține într-un fir de păr, ai nevoie de decizii politice majore. Cine-și asumă așa ceva? Riscă să dispară! Știți bine ce s-a întâmplat în 2010. A dispărut PDL-ul după reformele anunțate de Traian Băsescu” a spus analistul politic Bogdan Chirieac la B1TV.

”Din punctul acesta de vedere, nu-l poți combate pe Dominic Fritz”

La RFI, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat: ”PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgina care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat, cetățenii nu știu cum va fi ziua de mâine, ei simt în buzunarul lor această criză și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere: dați-ne nouă din nou puterea de a decide care este direcția pentru această țară. Deci nu doar că nu mă tem, chiar cred că cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate, în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?”.

Analistul politic Bogdan Chirieac, comentând această declarație, în intervenția telefonică de la B1TV, a afirmat: ”Are dreptate în chestiunea cu alegerile anticipate. Până la urmă ai soluție constituțională: ai propus un premeir, a picat în Parlament, propuneai un al doilea premier, pica în Parlament, aveai cale deschisă pentru alegerile anticipate. ”Păi nu, că va câștiga AUR”. Eu nu știu cine va câștiga. Va câștiga cine va dori poporul. Mai suntem o democrație? Din punctul acesta de vedere, nu-l poți combate pe Dominic Fritz”.