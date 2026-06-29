Chirieac, schimb de replici, în direct, cu Bușoi (PNL) din cauza măsurilor lui Ilie Bolojan. Florin Manole (PSD), remarcă tare

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Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că măsurile luate de Guvernul Bolojan a îngropat mediul privat în doar câteva luni, într-o discuție contradictorie cu Cristian Bușoi.

Cristian Bușoi, fost europarlamentar și secretar de stat în Ministerul Energiei în Guvernul demis Bolojan, a avut un schimb de replici, în cadrul emisiunii moderate de Violeta Romanescu, la România TV, cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu Florin Manole, fost ministru al Muncii.

Cristian Bușoi a afirmat că problemele economice actuale ale României sunt moștenite din guvernele anterioare și din dezechilibrele bugetare acumulate, nu doar din măsurile adoptate de fosta coaliție, în frunte cu premierul Ilie Bolojan.

În replică, analistul politic Bogdan Chirieac a acuzat întreaga coaliție că a agravat situația economică prin creșterea taxelor și măsuri care au afectat grav antreprenorii, în guvernarea lui Ilie Bolojan.

Creșterile de taxe în Guvernul Bolojan au afectat grav antreprenorii

Cristian Bușoi: Guvernul funcționa, coaliția funcționa cu asperități...

Florin Manole: Dar nu funcționa economia...

Cristian Bușoi: Și aici este o discuție, pentru că economia nu are probleme doar din niște măsuri luate împreună de coaliție în 8 luni. Sunt foarte multe probleme venite din trecut, din dezechilibrul bugetar.

Bogdan Chirieac: Era creștere economică, dvs. ați băgat țara în pământ...

Cristian Bușoi: Da, dar creștere economică, dacă faci deficit bugetar foarte mare, mai mari fiind cheltuielile...

Bogdan Chirieac: Ați băgat țara în pământ, în 7 luni. Și când zic asta, mă refer la toată coaliția.

Cristian Bușoi: Problemele vin din guvernele trecute, măsuri din trecut.... actuala coaliție a fost din guvernele trecute, din anul electoral 2024, a fost și domnul Ciolacu premier (l-ați uitat pe domnul Ciucă, a intervenit moderatoarea Violeta Romanescu), iar domnul Ilie Bolojan, din care a făcut parte și PSD, a trebuit să le îndrepte...

Bogdan Chirieac: Creșterile de taxe ne-au băgat în pământ plus barierele administrativ teritoriale. Să ignorați în acest fel antreprenorii... nu este cazul!

Taxele crescute de Bolojan au pus pe butuci mediul privat, în special IMM-urile

Amintim că în Guvernul Bolojan TVA standard a crescut de la 19% la 21%. De asemenea, cotele reduse de TVA au fost reorganizate, multe bunuri și servicii crescând la un TVA de 11% în locul cotelor anterioare de 5% sau 9%.

De asemenea, accizele au crescut cu aproximativ 10% pentru: carburanți, alcool, produse din tutun.

Ulterior, Guvernul condus de Ilie Bolojan a promovat și un al doilea pachet de măsuri fiscale, cu aplicare în principal din 2026, care include: creșterea impozitelor pe proprietăți (locuințe și terenuri); modificarea și majorarea impozitării autovehiculelor, inclusiv după principiul „poluatorul plătește”; noi reguli și taxe pentru unele companii și investiții.