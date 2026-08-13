România, lovită simultan de mai multe crize. Petre Roman, uimit de ce a văzut în Spania / video

Petre Roman / foto: Agerpres

Petre Roman susține că România a fost lovită mai puternic decât alte state de suprapunerea mai multor crize și afirmă că o parte din efectele crizei energetice puteau fi prevenite. Fostul premier vorbește despre proiectele hidrotehnice blocate, prețurile la carburanți și avertizează asupra propagandei ruse în contextul războiului din Ucraina.

Invitat la interviurile DC News, fostul premier al României, Petre Roman, și-a exprimat dezamăgirea că România nu a reușit să prevină efectele ultimelor două crize cu care se confruntă populația, creșterea prețurilor la carburanți cauzată de războiul din Iran și criza energetică produsă de seceta din ultimele luni și scăderea debitului pe Dunăre.

Peste aceste probleme și războiul din Ucraina, care a intrat deja în al cincelea an de desfășurare, s-a mai suprapus și criza politică internă, România neavând un Guvern cu puteri depline de 100 de zile.

„Trăim o suprapunere de crize, cu războiul din Iran, cu seceta, cu criza politică internă“, a punctat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Trebuie să te pregătești în așa fel încât să nu fii lovit de toate“, a precizat Petre Roman, adăugând că era inevitabil ca războiul din Iran să nu ne lovească, însă „pe noi ne-a lovit mult mai rău“ decât alte țări.

„Uitați-vă unde sunt prețurile. Eu am fost de curând în Spania, care nu produce niciun gram de petrol și niciun metru cub de gaz natural, iar prețurile la pompă sunt mai mici decât în România. Și e o țară cu un nivel de trai net superior“, a explicat cu uimire Petre Roman.

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Petre Roman: România putea evita o parte din criza energetică dacă unele proiecte nu erau blocate

Fostul prim-ministru a vorbit, de asemenea, și despre tergiversarea finalizării unor proiecte hidrotehnice care ar fi adus un surplus de energie în această perioadă.

„În cazul secetei, încă de acum doi ani puteam începe niște lucrări ca să nu fim loviți în halul ăsta. Între timp, am avut un ministru al Mediului care a oprit niște lucrări de acumulare extrem de necesare. Apa devine un criteriu de securitate națională fundamental“, a punctat Roman în cunoștință de cauză, fiind specialist în domeniu.

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Petre Roman avertizează asupra propagandei ruse: lecția pe care România trebuie să o învețe din cazul Viktor Orbán

În cazul conflictului din Ucraina, Petre Roman a atras atenția asupra propagandei ruse și interesului național al României. Fostul premier a dat exemplul lui Viktor Orban, care, deși a fost sprijinit atât de Vladimir Putin, cât și de Donald Trump, a fost înlăturat de la putere de cetățenii din Ungaria.

„Nu în ultimul rând, în cazul războiului din Ucraina trebuie să fim atenți la dezinformarea din partea Federației Ruse, care este foarte puternică. Mulți oameni au spus că noi ar trebui să stăm de o parte, ca și cum am putea să stăm de o parte.

Eu am un exemplu care e foarte interesant. Fostul premier ungar Viktor Orban era un mare fan al lui Vladimir Putin, iar Vladimir Putin l-a ajutat foarte mult, în afară de faptul că a fost ajutat și de Donald Trump. Dar ungurii au înțeles foarte bine că asta nu-i duce nicăieri și a merge cu Rusia împotriva Uniunii Europene este catastrofal. Și l-au măturat.

Trebuie să fim foarte atenți la care este interesul nostru de securitate națională“, a conchis, la DC News, fostul premier al României, Petre Roman.

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