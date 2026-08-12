Majoritatea oamenilor taie pepenele galben astfel, pentru că nu știu un detaliu îngrijorător / FOTO: magnific.com @tan4ikk

Pepenele galben, zemos, dulce și plin de aromă de vară, este asociat cu un aliment ușor și sănătos. Cei mai mulți dintre noi îl scoatem pur și simplu din frigider, îl tăiem în jumătate și îl servim imediat. Totuși, acest obicei poate face ca, odată cu pulpa zemoasă, să consumăm și bacteriile aflate pe coaja fructului. Este suficientă o singură greșeală în timpul tăierii. Cum ar trebui, așadar, să tăiem pepenele galben în siguranță?

Fructele pe care le consumăm cu tot cu coajă, precum merele, prunele sau strugurii, sunt spălate cu atenție de majoritatea oamenilor. În schimb, procedăm diferit cu fructele pe care le curățăm înainte de a le consuma, cum sunt pepenii galbeni, pepenii verzi sau ananasul. Avem impresia că, dacă nu mâncăm coaja, nu trebuie să o spălăm. Aceasta este însă o greșeală importantă, notează Fakt.

În timpul tăierii, lama cuțitului trece prin suprafața fructului și poate transfera în interior impuritățile și microorganismele aflate pe coajă. Există însă o metodă pentru a tăia pepenele galben în condiții de siguranță.

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Cum să tai pepenele galben în siguranță

Deși coaja groasă pare să protejeze eficient interiorul pepenelui galben, suprafața sa poate găzdui diverse microorganisme. Fructul se coace în contact direct cu solul, astfel că pe coajă pot exista resturi de pământ, bacterii provenite din gunoi de grajd fermentat necorespunzător sau din apă contaminată folosită pentru irigare, dar și urme lăsate de animale sălbatice.

Suprafața rugoasă face ca aceste impurități să adere mai ușor. Situația devine și mai riscantă atunci când coaja este deteriorată sau crăpată. În aceste cazuri, bacteriile pot pătrunde în interiorul fructului chiar înainte ca acesta să ajungă în magazin.

Riscul poate crește și în timpul transportului, ambalării și așezării pepenilor pe rafturile magazinelor. De fiecare dată când cineva atinge fructul, există posibilitatea transferului de microorganisme. Situația poate fi și mai problematică atunci când magazinele oferă bucăți de pepene galben pentru degustare. Dacă acestea sunt tăiate în serie pe același tocător, poate apărea contaminarea încrucișată.

Cea mai mare greșeală o facem însă chiar în propria bucătărie. Majoritatea oamenilor înfig imediat cuțitul în coaja nespălată. Problema este că lama taie mai întâi suprafața fructului și abia apoi ajunge la pulpă. Dacă pe coajă există bacterii, cuțitul le poate transfera în interior, exact în partea pe care o consumăm.

Din fericire, acest lucru poate fi prevenit ușor. Înainte de a tăia pepenele galben, este recomandat să speli bine întreaga coajă sub jet de apă caldă. Poți folosi o perie curată pentru a îndepărta impuritățile de pe suprafața rugoasă. O clătire rapidă nu este suficientă.

Igiena din bucătărie contează la fel de mult. Înainte de a tăia fructul, spală cuțitul, tocătorul și mâinile, mai ales înainte de a atinge pulpa deja tăiată.

Aceste gesturi durează doar câteva minute și pot reduce riscul transferării bacteriilor în interiorul fructului. Astfel, te poți bucura în siguranță de pepenele galben.