DCNews Lifestyle Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară câteva lucruri atunci când muncești
Data publicării: 20 Mai 2026

Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară câteva lucruri atunci când muncești
Autor: Loredana Iriciuc

Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară aceste lucruri atunci când muncești / FOTO: magnific.com @namii9
Indiferent de modul în care privești munca, există momente în care devine evident că un job nu mai funcționează. Un loc de muncă în care te simți blocat nu îți afectează doar starea emoțională, îți influențează și corpul.

Într-o postare recentă pe TikTok, Cliff, un asistent medical, i-a întrebat pe oameni când au simțit că organismul lor „pune frână” și refuză pur și simplu ideea de a merge la muncă. Nu se referea la simptome obișnuite, precum dureri de cap sau iritabilitate.

El a cerut exemple extreme, pe care le-a numit „ferale”, adică reacții intense prin care corpul pare să respingă complet ideea de a merge la job. Răspunsurile au fost surprinzătoare și arată cât de puternic poate reacționa organismul la stresul profesional.

Corpul tău îți poate respinge jobul dacă încep să apară aceste opt lucruri în zilele de muncă.

Tulburări gastrice

Nu este vorba despre o simplă problemă digestivă. Mulți oameni au spus că se simt rău din cauza stresului și anxietății legate de muncă sau chiar de ideea de a merge la serviciu.

Un angajat a spus că vomita efectiv când ajungea la muncă. Alții au descris probleme similare. Acest fenomen este susținut de cercetări medicale care arată legătura dintre creier și sistemul digestiv. Stresul și anxietatea pot influența funcționarea intestinelor și pot provoca simptome fizice.

Anxietate și atacuri de panică

Pentru mulți oameni, anxietatea la locul de muncă devine intensă, iar uneori se transformă în atacuri de panică. Unii angajați au spus că intrau în panică doar când se așezau la birou, chiar fără să înceapă efectiv munca. Această reacție arată cât de puternic poate deveni stresul asociat mediului profesional.

Specialiștii în sănătate mintală explică faptul că atacurile de panică pot fi declanșate de situații repetitive care produc teamă sau disconfort.

Urticarie și reacții ale pielii

Unii oameni au raportat apariția zilnică a urticariei.

Stresul poate declanșa eliberarea de hormoni care influențează sistemul imunitar și pot face pielea mai sensibilă. În unele cazuri, apar mâncărimi și iritații persistente.

Furie intensă la locul de muncă

Este normal să apară frustrare la job, dar unele persoane descriu o stare constantă de furie extremă.

Unii spun că această stare începe imediat ce intră în clădirea unde lucrează și le afectează întreaga zi.

Ritm cardiac accelerat

Numeroși angajați au spus că au puls crescut constant în timpul serviciului sau chiar înainte de a începe ziua de lucru.

Unii au descris senzații intense de palpitații și senzația că organismul este în alertă permanentă.

Episoade de plâns necontrolat

Plânsul frecvent înainte, în timpul sau după muncă a fost raportat de mulți oameni. În unele cazuri, oamenii plâng pe drumul spre serviciu sau chiar în timpul programului.

Specialiștii în medicină spun că plânsul excesiv poate fi un semnal de stres emoțional sever sau depresie.

Tremur al ochilor

Tremuratul ochilor a fost menționat ca simptom persistent în perioade de stres ridicat.

Acest fenomen este asociat cu oboseala cronică și tensiunea nervoasă și poate afecta concentrarea.

Probleme de memorie

Unele persoane au raportat dificultăți de concentrare și pierderi de memorie în perioadele de stres profesional intens.

Stresul și depresia pot afecta funcțiile cognitive, inclusiv capacitatea de organizare și reținere a informațiilor.

Munca nu este întotdeauna ușoară și este normal să existe perioade dificile. Însă atunci când corpul începe să transmită semnale constante de alarmă, acestea pot indica un nivel ridicat de stres care nu mai poate fi ignorat.

