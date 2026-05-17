DCNews Lifestyle
Data publicării: 17 Mai 2026

Piesa Bulgariei - „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, compusă de un român. Cine este Cristian Tarcea
Autor: Andrei Itu

imagine cu DARA castigatoarea Eurovision 20261 DARA a câştigat Eurovision 2026 cu 516 puncte. Foto: captură video Youtube
Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision, obținând astfel prima sa victorie în istoria competiției. Un fapt interesant este că, în spatele piesei „Bangaranga”, care a primit cele mai multe puncte din competiție, se află un român, Cristian Tarcea.

Piesa Bulgariei de la Eurovision 2026, „Bangaranga”, interpretată de Dara, a cucerit publicul și a acumulat cele mai multe puncte din competiția desfășurată la Viena, sâmbătă seară.

Dara se numără printre artiștii apreciați de publicul competiției, iar melodia „Bangaranga” a impresionat publicul din sală, dar și cel de acasă. Un aspect interesant este că unul dintre compozitorii melodiei este românul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea.

Cum a apărut piesa «Bangaranga»

Cristian Tarcea afirmă că ideea melodiei a pornit din dorința de a transmite libertate, energie și distracție.

„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, a spus Cristian Tarcea.

„Bangaranga” a fost lansată pe data de 28 februarie 2026 și a fost compusă de DARA alături de Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos, unul dintre cele mai importante nume din istoria recentă a Eurovisionului.

Cine este Cristian Tarcea, ce studii are

Cristian Tarcea s-a născut în 1993 și este din Constanța. El a lucrat și cu nume din industria muzicală românească, respectiv Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez. Numele de scenă a lui Cristian Tarcea este Monoir.

Cristian Tarcea a început să studieze muzica de la vârsta de cinci ani. Din anul 2008 a început să compună și să producă melodii. În anul 2012, Tarcea a înființat propria sa casă de discuri, denumită „Thrace Music”. De-a lungul timpului, el a studiat pianul, instrumentele de percuție și, în general, muzica.

Cristian Tarcea a absolvit Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. A finalizat studiile muzicale în la Facultatea de Arte, secția Pedagogie Muzicală. „The Violin Song” este cea mai cunoscută piesă a lui, care a fost lansată în luna mai 2016, împreună cu Osaka și Brianna.

România, pe locul 3 la Eurovision 2026. Bulgaria, pe primul loc

Amintim că România s-a clasat pe locul trei la ediția Eurovision 2026, care s-a desfășurat la Viena. Alexandra Căpitănescu a cântat piesa "Choke Me".

Vezi și - Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă"

