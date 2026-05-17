Piesa Bulgariei - „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, compusă de un român. Cine este Cristian Tarcea

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision, obținând astfel prima sa victorie în istoria competiției. Un fapt interesant este că, în spatele piesei „Bangaranga”, care a primit cele mai multe puncte din competiție, se află un român, Cristian Tarcea.
Piesa Bulgariei de la Eurovision 2026, „Bangaranga”, interpretată de Dara, a cucerit publicul și a acumulat cele mai multe puncte din competiția desfășurată la Viena, sâmbătă seară.
Dara se numără printre artiștii apreciați de publicul competiției, iar melodia „Bangaranga” a impresionat publicul din sală, dar și cel de acasă. Un aspect interesant este că unul dintre compozitorii melodiei este românul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea.
Cristian Tarcea afirmă că ideea melodiei a pornit din dorința de a transmite libertate, energie și distracție.
„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, a spus Cristian Tarcea.
„Bangaranga” a fost lansată pe data de 28 februarie 2026 și a fost compusă de DARA alături de Anne Judith Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos, unul dintre cele mai importante nume din istoria recentă a Eurovisionului.
Cristian Tarcea s-a născut în 1993 și este din Constanța. El a lucrat și cu nume din industria muzicală românească, respectiv Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez. Numele de scenă a lui Cristian Tarcea este Monoir.
Cristian Tarcea a început să studieze muzica de la vârsta de cinci ani. Din anul 2008 a început să compună și să producă melodii. În anul 2012, Tarcea a înființat propria sa casă de discuri, denumită „Thrace Music”. De-a lungul timpului, el a studiat pianul, instrumentele de percuție și, în general, muzica.
Cristian Tarcea a absolvit Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. A finalizat studiile muzicale în la Facultatea de Arte, secția Pedagogie Muzicală. „The Violin Song” este cea mai cunoscută piesă a lui, care a fost lansată în luna mai 2016, împreună cu Osaka și Brianna.
Amintim că România s-a clasat pe locul trei la ediția Eurovision 2026, care s-a desfășurat la Viena. Alexandra Căpitănescu a cântat piesa "Choke Me".
de Anca Murgoci