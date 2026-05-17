Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video

Omul de afaceri Yasser Abbas, în vârstă de 64 de ani, fiul preşedintelui Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas, a fost ales în comitetul central al formaţiunii Fatah a acestuia, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, consemnate duminică de AFP.

Votul s-a desfășurat la sfârşitul celui de-al 8-lea congres al mişcării naţionaliste Fatah, care controlează Autoritatea, eveniment organizat simultal la Ramallah, în Fâşia Gaza, la Cairo şi la Beirut.

Yasser Abbas are mai multe firme în teritoriile palestiniene, însă locuieşte mai ales în Canada. El a apărut pe scena politică palestiniană în urmă cu cinci ani, când a fost numit "reprezentant special" al tatălui său.

Ce arată rezultatele scrutinului

Rezultatele scrutinului, publicate sâmbătă noaptea, arată că cele mai multe voturi le-a obţinut Marwan Barghouti, personalitate emblematică a Fatah, aflat în închisoare în Israel din anul 2002. Şi vechea gardă a mişcării şi-a păstrat locurile: Hussein Al-Sheikh, vicepreşedinte al Autorităţii şi al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Mahmoud Al-Aloul, vicepreşedinte al Fatah, Jibril Rajoub, fost secretar general al mişcării, şi Tawfik Tirawi, fost şef al informaţiilor Autorităţii Palestiniene.

La vârsta de 90 de ani, Mahmoud Abbas este în continuare conducătorul Fatah, al Autorităţii Palestinene şi al OEP. La summitul arab extraordinar de la Cairo, în 4 martie 2026, el a promis că va restructura conducerea statului palestinain şi va aduce figuri proaspete în organizaţiile palestiniene.