€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video
Data publicării: 17 Mai 2026

Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video
Autor: Andrei Itu

palestina_75524600 Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Yasser Abbas, fiul președintelui Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, a fost ales în Comitetul Central al formațiunii Fatah, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor.

Omul de afaceri Yasser Abbas, în vârstă de 64 de ani, fiul preşedintelui Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas, a fost ales în comitetul central al formaţiunii Fatah a acestuia, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, consemnate duminică de AFP.

Votul s-a desfășurat la sfârşitul celui de-al 8-lea congres al mişcării naţionaliste Fatah, care controlează Autoritatea, eveniment organizat simultal la Ramallah, în Fâşia Gaza, la Cairo şi la Beirut.

Yasser Abbas deține mai multe firme în teritoriile palestiniene și locuiește mai ales în Canada

Yasser Abbas are mai multe firme în teritoriile palestiniene, însă locuieşte mai ales în Canada. El a apărut pe scena politică palestiniană în urmă cu cinci ani, când a fost numit "reprezentant special" al tatălui său.

Video

Ce arată rezultatele scrutinului

Rezultatele scrutinului, publicate sâmbătă noaptea, arată că cele mai multe voturi le-a obţinut Marwan Barghouti, personalitate emblematică a Fatah, aflat în închisoare în Israel din anul 2002. Şi vechea gardă a mişcării şi-a păstrat locurile: Hussein Al-Sheikh, vicepreşedinte al Autorităţii şi al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Mahmoud Al-Aloul, vicepreşedinte al Fatah, Jibril Rajoub, fost secretar general al mişcării, şi Tawfik Tirawi, fost şef al informaţiilor Autorităţii Palestiniene.

La vârsta de 90 de ani, Mahmoud Abbas este în continuare conducătorul Fatah, al Autorităţii Palestinene şi al OEP. La summitul arab extraordinar de la Cairo, în 4 martie 2026, el a promis că va restructura conducerea statului palestinain şi va aduce figuri proaspete în organizaţiile palestiniene. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fatah
mahmoud abbas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate
Publicat acum 9 minute
Piesa Bulgariei - „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, compusă de un român. Cine este Cristian Tarcea
Publicat acum 35 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 36 minute
Cu ce se ocupă fiul preşedintelui Mahmoud Abbas, ales în comitetul central al Fatah / Video
Publicat acum 54 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Cine este DARA, cântăreața care a adus Bulgariei prima victorie la Eurovision
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Horoscop 17 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close