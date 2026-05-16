Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat, anunță Donald Trump: "A crezut că se poate ascunde"

Operațiunea a avut loc în colaborare cu armata nigeriană și, potrivit liderului american, a reprezentat una dintre cele mai complexe misiuni desfășurate recent împotriva rețelelor jihadiste din Africa.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a transmis că intervenția militară a avut loc la ordinul său și că forțele implicate au executat „perfect” planul stabilit.

„În această noapte, la ordinul meu, curajoasele forțe americane și forțele armate din Nigeria au executat perfect o misiune meticulos plănuită și foarte complexă de eliminare a celui mai activ terorist din lume de pe câmpul de luptă. Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comanda ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar ceea ce nu știa era că aveam surse care ne țineau informați de ceea ce făcea”, a afirmat Trump.

Washingtonul susține că ISIS pierde o piesă-cheie

Președintele american consideră că moartea lui Abu-Bilal al-Minuki afectează direct capacitatea grupării Stat Islamic de a organiza atacuri și de a coordona operațiuni împotriva intereselor occidentale.

„Odată cu eliminarea sa, capacitățile operaționale ale ISIS în întreaga lume sunt considerabil reduse. Nu va mai teroriza populația africană și nu va mai contribui la plănuirea unor operațiuni vizându-i pe americani”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Trump a mulțumit și autorităților din Nigeria pentru colaborarea din timpul misiunii.

Cine era Abu-Bilal al-Minuki

Abu-Bilal al-Minuki figura pe lista sancțiunilor americane încă din 2023, din cauza legăturilor sale cu Statul Islamic. Potrivit informațiilor publicate atunci de Washington, acesta era cunoscut și sub numele de Abu Bakr al-Mainuki, avea anul nașterii 1982 și provenea din regiunea Borno, din nord-estul Nigeriei.

Zona respectivă reprezintă unul dintre principalele focare ale violențelor jihadiste din Africa. Nigeria luptă din 2009 împotriva grupărilor extremiste, iar atacurile armate, răpirile și masacrele au destabilizat regiuni întinse din nord-estul țării.

În paralel, bande înarmate controlează teritorii vaste și în nord-vestul și centrul Nigeriei.

Escaladarea violențelor din ultimele luni a atras atenția administrației americane. Donald Trump a acuzat în repetate rânduri existența unor persecuții împotriva creștinilor din Nigeria și a vorbit despre un „genocid” comis de grupările teroriste. Autoritățile de la Abuja și mai mulți experți internaționali contestă însă această interpretare și afirmă că victimele atacurilor provin atât din comunitățile creșine, cât și din cele musulmane.

În acest context, Pentagonul a crescut schimbul de informații cu Nigeria, a accelerat livrările de armament și a trimis aproximativ 200 de militari americani pentru instruirea trupelor locale.

La finalul lunii ianuarie, generalul John Brennan, oficial al Comandamentului SUA pentru Africa, declara că administrația Trump a adoptat o strategie mai agresivă împotriva grupărilor afiliate Statului Islamic.