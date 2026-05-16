€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat, anunță Donald Trump: "A crezut că se poate ascunde"
Data publicării: 16 Mai 2026

Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat, anunță Donald Trump: "A crezut că se poate ascunde"
Autor: Bogdan Bolojan

donald trump sua
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri eliminarea lui Abu-Bilal al-Minuki, considerat al doilea om în ierarhia grupării Stat Islamic la nivel mondial.

Operațiunea a avut loc în colaborare cu armata nigeriană și, potrivit liderului american, a reprezentat una dintre cele mai complexe misiuni desfășurate recent împotriva rețelelor jihadiste din Africa.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a transmis că intervenția militară a avut loc la ordinul său și că forțele implicate au executat „perfect” planul stabilit.

„În această noapte, la ordinul meu, curajoasele forțe americane și forțele armate din Nigeria au executat perfect o misiune meticulos plănuită și foarte complexă de eliminare a celui mai activ terorist din lume de pe câmpul de luptă. Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comanda ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar ceea ce nu știa era că aveam surse care ne țineau informați de ceea ce făcea”, a afirmat Trump.

Washingtonul susține că ISIS pierde o piesă-cheie

Președintele american consideră că moartea lui Abu-Bilal al-Minuki afectează direct capacitatea grupării Stat Islamic de a organiza atacuri și de a coordona operațiuni împotriva intereselor occidentale.

„Odată cu eliminarea sa, capacitățile operaționale ale ISIS în întreaga lume sunt considerabil reduse. Nu va mai teroriza populația africană și nu va mai contribui la plănuirea unor operațiuni vizându-i pe americani”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Trump a mulțumit și autorităților din Nigeria pentru colaborarea din timpul misiunii.

Cine era Abu-Bilal al-Minuki

Abu-Bilal al-Minuki figura pe lista sancțiunilor americane încă din 2023, din cauza legăturilor sale cu Statul Islamic. Potrivit informațiilor publicate atunci de Washington, acesta era cunoscut și sub numele de Abu Bakr al-Mainuki, avea anul nașterii 1982 și provenea din regiunea Borno, din nord-estul Nigeriei.

Zona respectivă reprezintă unul dintre principalele focare ale violențelor jihadiste din Africa. Nigeria luptă din 2009 împotriva grupărilor extremiste, iar atacurile armate, răpirile și masacrele au destabilizat regiuni întinse din nord-estul țării.

În paralel, bande înarmate controlează teritorii vaste și în nord-vestul și centrul Nigeriei.

Escaladarea violențelor din ultimele luni a atras atenția administrației americane. Donald Trump a acuzat în repetate rânduri existența unor persecuții împotriva creștinilor din Nigeria și a vorbit despre un „genocid” comis de grupările teroriste. Autoritățile de la Abuja și mai mulți experți internaționali contestă însă această interpretare și afirmă că victimele atacurilor provin atât din comunitățile creșine, cât și din cele musulmane.

În acest context, Pentagonul a crescut schimbul de informații cu Nigeria, a accelerat livrările de armament și a trimis aproximativ 200 de militari americani pentru instruirea trupelor locale.

La finalul lunii ianuarie, generalul John Brennan, oficial al Comandamentului SUA pentru Africa, declara că administrația Trump a adoptat o strategie mai agresivă împotriva grupărilor afiliate Statului Islamic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Proiectil cu 2 kg de explozibil, descoperit în curtea unei proprietăți din Tulcea. MApN, anunț de ultimă oră
Publicat acum 30 minute
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care transmite de la Beijing
Publicat acum 47 minute
Mii de oameni se strâng în Suceava pentru familia Samson, ale cărei fetițe au fost luate în Suedia, de asistența socială. Titus Corlățean face dezvăluiri șocante
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Incident pe pistă. Un avion cu 130 de pasageri a derapat
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat, anunță Donald Trump: "A crezut că se poate ascunde"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 10 ore si 6 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Accident grav pe Autostrada Moldovei. UPDATE: Unul dintre șoferi era băut. Patru persoane au ajuns la spital - FOTO
Publicat acum 13 ore si 40 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close