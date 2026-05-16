Liderul militar al Hamas, ucis într-un atac israelian

Șeful aripii militare a Hamas a murit, la o zi după ce Israelul a anunţat că a lansat lovituri aeriene care îl vizau. Informația a fost confirmată de un oficial de rang înalt al grupării, pentru Reuters, transmite Agerpres.

Anterior, martori din Gaza City au declarat că moschei locale au anunţat "martiriul" lui Izz al-Din al-Haddad. El este oficialul Hamas cu rangul cel mai înalt ucis de Israel de la armistiţiul susţinut de SUA din octombrie, prin care s-a pus capăt războiului în Gaza. Precizăm că până în acest moment Hamas nu a confirmat oficial moartea lui Haddad.

Potrivit lui Netanyahu, Haddad a fost unul dintre arhitecţii atacurilor de la 7 octombrie 2023

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-un comunicat comun cu ministrul său al Apărării, că Haddad a fost vizat de lovitură, deşi nu au menţionat că a fost ucis.

Netanyahu şi ministrul Israel Katz au anunţat că Haddad a fost unul dintre arhitecţii atacurilor de la 7 octombrie 2023 lansate de militanţi Hamas care au provocat războiul declanşat de Israel în Fâşia Gaza.

Haddad, care a devenit liderul militar al Hamas după uciderea de către Israel a lui Mohammad Sinwar în mai 2025, "este responsabil pentru uciderea, răpirea şi vătămarea a mii de civili şi militari israelieni", au afirmat ei.

Discuțiile dintre Israel și Hamas, blocate

Israelul şi Hamasul rămân blocate în discuţii indirecte pentru a face să avanseze planul post-război pentru Gaza al preşedintelui american Donald Trump, care este menit să pună capăt unei perioade de peste doi ani de război.

Precizăm că mai mulți medici din Fâşia Gaza au anunţat că cel puţin şapte persoane, între care trei femei şi un copil, au fost ucise şi cel puţin 50 rănite în lovituri aeriene care au vizat un apartament şi un autovehicul. Nu este clar dacă Haddad este unul dintre cei ucişi.