Trump dezvăluie detalii despre discuțiile cu Xi Jinping privind Taiwanul
Data publicării: 15 Mai 2026

Trump dezvăluie detalii despre discuțiile cu Xi Jinping privind Taiwanul
Autor: Elena Aurel

Xi Jinping si Donald Trump; foto Agerpres (4) Preşedintele chinez, Xi Jinping, şi preşedintele american, Donald Trump. Foto: Agerpres
Liderul SUA a declarat că a discutat pe larg despre Taiwan cu Xi Jinping.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că a „discutat mult despre Taiwan” cu omologul său chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale de stat în China, transmit Reuters şi AFP, potrivit Agerpres. 

„Preşedintele Xi şi cu mine am vorbit mult despre Taiwan”, le-a declarat Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul Air Force One în timpul călătoriei de întoarcere în ţară după vizita sa în China.

„El nu vrea să asiste la un război pentru independenţă. Nu am făcut comentarii, l-am ascultat”, a spus liderul american referindu-se la Xi Jinping.

VEZI ȘI: Xi Jinping și Trump, vizită la Templul Cerului. Liderul SUA, impresionat: China este frumoasă! / video

Donald Trump susţine că nu a făcut niciun angajament referitor la Taiwan

Donald Trump a precizat că nu a făcut niciun angajament referitor la insula Taiwan. SUA sunt cel mai important susţinător internaţional al Taiwanului, în pofida absenţei unor legături diplomatice oficiale, şi reprezintă cel mai mare furnizor de arme al său.

Trump a explicat că Xi l-a întrebat în mod direct dacă SUA ar apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula, dar el a refuzat să răspundă: „Există o singură persoană care ştie acest lucru şi aceea sunt eu. Întrebarea respectivă mi-a fost adresată astăzi de preşedintele Xi. I-am spus că nu vorbesc despre asta”.

Secretarul american al trezoreriei Scott Bessent anunţase joi că preşedintele Trump se va exprima mai pe larg despre Taiwan în următoarele zile”.

„Nu s-ar numi summit SUA-China dacă nu ar fi abordată chestiunea Taiwanului”, declarase Bessent pentru postul de televiziune CNBC.

„Preşedintele Trump înţelege mizele şi sesizează sensibilităţile” subiectului, iar „cine afirmă contrariul nu înţelege stilul de negociere al lui Donald Trump”, adăugase demnitarul american.

VEZI ȘI: Discuții tensionate la Beijing: Xi Jinping vorbește despre riscul unui conflict între China și SUA. În ce situație ar fi posibil

China doreşte să reunifice Taiwanul cu restul teritoriului său

China consideră Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care doreşte să o „reunifice” cu restul teritoriului său. Beijingul pledează pentru o preluare paşnică a controlului, dar nu exclude recurgerea la forţa militară.

„Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile sino-americane. Dacă ea este bine tratată, relaţiile între cele două ţări (SUA şi China) vor putea rămâne stabile la nivel global. Dacă ea este tratată greşit, cele două ţări se vor ciocni, adică vor intra în conflict”, i-a transmis joi Xi Jinping lui Donald Trump. 

VEZI ȘI: Xi Jinping l-a primit cu mare fast pe Trump la Beijing. Președintele american: Ești un mare lider. E o onoare să fiu alături de tine

Comentarii (1)

Mihai Drapciug   •   15 Mai 2026   •   16:07

Taiwanul pe moment are o situatie asemanatoare cu Ucraina inaintea declansarii razboiului cu Rusia. Va fi dificil pentru SUA sa medieze China pe plan global, fara asigurari certe si sa apere totodata si Taiwanul de invazia din China.

