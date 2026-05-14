Detaşarea a peste 4000 de soldaţi americani în Europa, suspendată

Soldaţii care ar fi urmat să fie detaşaţi fac parte dintr-o brigadă de luptă a US Army în Europa. Decizia, însă, i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari de la Washington.

Această decizie a fost comunicată în cadrul unei reuniuni la care au participat Comandamentul european al armatei SUA (EUCOM) şi responsabili militari ai unor unităţi ale armatei americane, a relatat Wall Street Journal (WSJ), citând un oficial al Pentagonului.

Potrivit site-ului Defense News, se preconiza detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie - peste 4.000 de soldaţi şi echipamentul aferent - în Polonia pentru o misiune de nouă luni în cadrul unui proces de rotaţie a personalului militar.

De altfel, în martie, US Army afirmase că această brigadă va prelua locul altor forţe în cadrul unei rotaţii de rutină, conform Agerpres.

Echipamente şi personal deja în drum spre Polonia

Potrivit Wall Street Journal, o parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia de ultim moment a Pentagonului i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani.

WSJ, citând mai mulţi responsabili ai Pentagonului, scrie că EUCOM recomandase ca respectivul efectiv de peste 4.000 de soldaţi să nu mai fie înlocuit după încheierea misiunii de câteva luni printr-o nouă rotaţie, dar nu insistase asupra anulării imediate a misiunii acestuia.

Platforma informaţională din domeniul apărării Task and Purpose a relatat că se preconiza ca trupele să colaboreze în principal cu forţele partenere din Polonia în cadrul operaţiunii "Atlantic Resolve", o misiune americană lansată în 2014, în urma anexării Crimeii de către Rusia, cu scopul de a sprijini aliaţii NATO din Europa.

Aceste informaţii apar la circa săptămâni după ce secretarul american al apărării Pete Hegseth ordonase retragerea a 5.000 de soldaţi americani din Germania. Ulterior, Polonia şi-a reafirmat disponibilitatea de a găzdui mai multe trupe americane. Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, declarase că aproape 10.000 de soldaţi americani staţionează în prezent în ţara sa, majoritatea dintre ei trecând printr-un proces periodic de rotaţie între bazele militare americane din Europa.

Nicuşor Dan, după B9: Nu veţi vedea discuţii neprincipiale despre împărţirea soldaţilor americani

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la finalul summit-ului B9, că Europa are nevoie de o prezenţă militară mai ridicată, dar că acest lucru nu se traduce prin negocieri separate la nivel de ţări.

"Noi luăm foarte în serios și NATO, și articolul 5, deci nu se pune în discuție... când ne gândim la o amenințare cu privire la una din țările noastre, nu o vedem individual cu privire la acea țară, o vedem individual cu privire la această zonă de Europa. Deci, interesul nostru comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă. Asta este chestiunea cea mai importantă. Bineînțeles, la nivel individual, fiecare din țările europene își dorește, sau, în fine, cea mai mare parte dintre ele își doresc o prezență individual americană, dar nu veți vedea, între aliații europeni, negocieri, discuții neprincipiale despre cum să împărțim trupele americane pe teritoriul european”, a declarat Nicușor Dan.