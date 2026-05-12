Data publicării: 12 Mai 2026

EXCLUSIV Ce se întâmplă cu "taxa de protecție" a agențiilor de turism, după deciziile Comisiei Europene. Traian Bădulescu (ANAT), explicații pentru DCNews: Nimeni nu a știut
Autor: Tiberiu Vasile

Mai mulți turiști spun că li s-a cerut o taxă suplimentară de 30 de euro pentru vacanțele deja contractate, în contextul crizei combustibilului. Traian Bădulescu, ANAT, explică situația pentru DC News.

Mai mulți turiști au raportat, pe grupuri dedicate vacanțelor de pe Facebook, că au primit mesaje de la agențiile de turism prin care li se solicita plata unei sume suplimentare de 30 de euro per turist, pentru menținerea prețului inițial al contractului, în contextul incertitudinilor legate de combustibili și de activitatea companiilor aeriene. Unele companii aeriene au transmis că nu pot garanta stabilitatea curselor din luna iunie, invocând posibile perturbări generate de criza de kerosen, ceea ce a amplificat temerile din piață.

CITEȘTE ȘI: Taxa de ”protecție”, cerută de agenții turiștilor pentru a le garanta tariful vacanțelor deja plătite. ”Pentru cine nu știe sau nu citește contractele...”

În acest context, mai multe agenții de turism au informat clienții deja contractați că pot achita fie o taxă de aproximativ 30 de euro pentru „înghețarea” prețului, fie pot accepta o eventuală ajustare de până la 8% în cazul unor noi perturbări, în conformitate cu legislația europeană privind modificarea prețurilor în situații economice excepționale. Situația a generat însă controverse, mai ales în contextul în care Comisia Europeană a precizat recent, pe 8 mai, că operatorilor aerieni le este interzis să aplice retroactiv suprataxe de combustibil pentru biletele deja vândute și că pasagerii pot beneficia de despăgubiri de până la 600 de euro în cazul anulării zborurilor din motive legate de criza combustibilului. Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt ANAT (nr. Asociația Națională a Agențiilor de Turism), a comentat subiectul în exclusivitate pentru DC News și a explicat de ce este legală această taxă, condițiile ca ea să fie aplicată corect, cadrul legal european și diferențele de abordare dintre agențiile de turism în perioada de incertitudine.

"Nimeni nu a știut exact să estimeze impactul și cum să încadrăm toată situația"

"La ora respectivă nu se știa exact ce se întâmplă. Era, în primul rând, vorba de transport, de companiile aeriene, de aceea a fost pusă acea taxă și bineînțeles că vorbim și de un efect domino care a dat totul peste cap, de la combustibil, prețul petrolului, kerosen, benzină, pot să crească și celelalte prețuri. Legat de agenții, la nivelul Uniunii Europene e în legislație, de vreo 20 de ani, ca în caz de inflație galopantă sau de o criză financiară, nu forță majoră atenție, agențiile de turism au voie să modifice prețurile pachetelor deja vândute, anunțând din timp clienții. Au voie să o facă cu un maximum 8%. Au voie prin legea europeană. Legislația europeană permite, dacă peste noapte se devalorizează mult valuta, leul, sau apare inflația, au dreptul cu până la 8%. Nu mai mult. Agențiile au pus această taxă suplimentară asumându-și că, dacă e cazul, nu vor mai crește cu 8%. Taxa, în majoritatea cazurilor, e mai mică decât acel 8%. Nu toate agențiile au procedat așa. Unele au făcut așa, iar altele au preferat să riște. Paralela 45, de exemplu, a preferat să riște. Ei au anunțat că pur și simplu îngheață prețurile și asta e. A fost o perioadă tulbure, iar acum pare ca să mai reglează lucrurile din punct de vedere geopolitic. E un fel de asigurare, nu în sensul legal de asigurare, pentru că agențiile de turism nu sunt asigurători, ele la rândul lor lucrează cu asiguratorii, ci pentru garantarea prețului. În contextul de acum o lună, știm cu toții că a fost o stare de criză, de-a dreptul alarmantă, pentru toată lumea inclusiv pentru Europa. Nimeni nu a știut exact să estimeze impactul și cum să încadrăm toată situația.

Singurele autorități care pot lua măsuri în caz de probleme pentru turiști

Acum pare că s-au mai echilibrat lucrurile. Singurele autorități care pot lua măsuri pe situația asta, la noi, dacă e o problemă, dacă e cazul, deși eu zic că nu e, sunt ANPC-ul și Ministerul Turismului, ca direcție de control. Aici dacă discutăm despre plângeri. Foarte important de zis că taxa nu era obligatorie. E un cadru legal clar pe așa ceva. Turiștii puteau să aleagă să achite acea taxă suplimentară de 30 de euro, în medie, sau dacă nu voiau să o facă își asumau, în caz de noi perturbări, eventualele scumpiri în limitele legislației europene de maximum 8%. Dacă, să zicem, companiile aeriene și-ar dubla tarifele, dar nu e cazul, atunci am putea discuta de probleme reale pentru turiști", a explicat Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt ANAT.

