Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare

Consultările formale cu partidele parlamentare ar trebui să aibă loc după Summit-ul B9, găzduit la Bucureşti şi coprezidat de preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Întrebat ce părere are despre textul moţiunii de cenzură, preşedintele Nicuşor Dan a declarat din nou că îşi păstrează echidistanţa.

De asemenea, acesta a punctat şi diferenţa între PSD şi AUR, cele două partide care au iniţiat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

"Nu am urmărit dezbaterile live (n.r. de la moţiunea de cenzură), am văzut rezumatul a ceea ce s-a discutat acolo. Nu vreau să intru cu comentarii. Am încercat toată perioada asta să îmi păstrez echidistanţa şi fac asta în continuare. Dacă aş răspunde pe opinia mea, aş intra în dezbaterea politică şi nu vreau.

Evident că în momentul în care încerci să ţii balanţa între două părţi cu opinii diferite, există subiectivitate şi de o parte şi de alta.

Sunt diferenţe între PSD şi AUR. Am văzut diferenţa asta pe solicitarea SUA de suplimentare a trupelor din România, pe votul pe SAFE, sunt enorm de multe diferenţe", a declarat Nicuşor Dan.

Scenariul alegerilor anticipate, exclus în continuare

"Pentru România e bine ca această criză să se termine cât mai repede şi în sensul ăsta voi acţiona. (...) Se va contura o majoritate pe o soluţie. Evident că şi partidele şi societatea, fiecare dintre noi avem aşteptări şi nu o să fie o soluţie care să satisfacă total aceste aşteptări, dar asta e politica şi ăsta e rostul consultării, dar va fi o majoritate", a transmis Nicuşor Dan.

Întrebat dacă putea face mai mult pentru a menţine coaliţia de guvernare, el a răspuns: "Tensiunile din coaliţie s-au amplificat. S-au întâmplat multe. În decembrie, la Consiliul European, discutând cu cineva de acolo am spus că mi-e teamă că lucrurile au intrat într-o sferă personală şi va fi dificil. Am plecat toţi împreună, am promis toţi împreună că vom lucra. Toată lumea este vinovată. (...) Am făcut mai multe, au fost mai multe momente de mediere. Dând timpul înapoi poţi să-ţi reproşezi lucruri, momente, acţiuni, dar suntem aici, trebuie să ne uităm la viitor".