DCNews Politica PNL convoacă Biroul Politic Național, după ce Guvernul Bolojan a picat
Data actualizării: 14:47 05 Mai 2026 | Data publicării: 14:38 05 Mai 2026

PNL convoacă Biroul Politic Național, după ce Guvernul Bolojan a picat
Autor: Doinița Manic

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

PNL convoacă Biroul Politic Național, după ce Guvernul Bolojan a picat.

PNL convoacă Biroul Politic Național, după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură. Liberalii intră în ședință începând cu ora 17:00.

"Astăzi, 5 mai, începând cu ora 17:00, are loc ședința Biroului Politic Național PNL în format extins", a transmis PNL.

Precizăm că marți, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, a fost dezbătută și votată moțiunea de cenzură față de Guvernul Bolojan ”STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de parlamentarii AUR, PSD și PACE.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi

Ce vor discuta liberalii în ședință

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat pe holurile Parlamentului că în cadul ședinței de astăzi se va discuta despre rezultatul acestei moțiuni. Cel mai probabil liberalii vor analiza și pașii următori ai partidului.

"Deciziile noastre sunt deciziile PNL-ului, pe care le luăm în partid. (...) PNL se va întâlni în ședință și va continua să analizeze această situație", a declarat Predoiu.

