Guvernul Bolojan, out. Bogdan Chirieac și Dragoș Bistriceanu, analiza momentului

Cei doi au discutat atât despre atitudinea lui Ilie Bolojan față de presă și parcursul guvernului demis, cât și despre rolul decisiv pe care îl are acum șeful statului în negocierea unei noi formule de guvernare.

Disprețul domnului Ilie Bolojan față de presă

Dragoș Bistriceanu: "Am obținut informația că moțiunea va avea peste 270 de voturi. A fost un vot peste așteptări, un vot record. Cum vi s-a părut, domnule Chirieac, reacția premierului la trecerea moțiunii? Nu a mai așteptat să se termine votul. Domnul Bolojan a plecat rapid și nu a mai dialogat cu presa."

Bogdan Chirieac: "Vă urmăresc și sunteți primii care ați furnizat această informație. Ați spus că vor fi peste 270 de voturi și vă felicit. Am fost impresionat în mod deosebit de disprețul domnului Ilie Bolojan față de presă. Dânsul a dat interviuri doar în presa hashtag, unde totul era servit pe masă. L-au întrebat jurnaliștii atunci când a părăsit sala: 'domnul Bolojan, ce veți face? Veți demisiona din funcția de președinte PNL? Ce premier veți propune la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan'? Erau întrebări de bun-simț în acest moment. Nu a răspuns nimănui nimic. I-a tratat pe toți cu fundul, ca să zic așa. Dezgustător! De asemenea, plecarea din Parlament trebuie și ea comentată. Păi, dacă te-ai dus în Parlament, acolo stai până la sfârșit. Asumă-ți! Spuneai că-ți asumi! Stai acolo până la final. Pentru domnul Ilie Bolojan nu este finalul carierei politice, să știți. Pentru această zonă de câteva procente, zona hashtag, domnul Bolojan va fi noul conducător al mișcării rezist din România. Deci, mai ai de-a face cu Parlamentul, mai ai de-a face cu puterea. Însă, orgoliul dânsului a fost adânc lovit în inimă. De ce? Pentru că niște parlamentari, niște nei ca nimeni, au îndrăznit să-l dea jos de pe scaunul de unde a crezut că nu mai poate fi dat jos de nimeni. Dezgustător acest lucru!

Gaura lăsată e imensă. Ne trebuie un bilanț sau un audit al guvernului

Dragoș Bistriceanu: "Cum vedeți parcursul acestui guvern, care a ajuns, în cele din urmă, la sfârșit?"

Bogdan Chirieac: "Ne trebuie un bilanț sau un audit al guvernului, și o spune cineva care nu a fost de acord cu moțiunea de cenzură impusă de domnul Grindeanu. Nu era momentul acum, dar asta e altă discuție. Gaura lăsată e imensă. Nu vorbesc aici de tăierile de salarii, impozitarea pensiilor, indemnizațiile pentru veterani și pentru mame. Eu vorbesc aici de domeniul economic, cel care hrănește o națiune. Acolo a lovit domnul Bolojan. În rest, cu propaganda, cu cămara, cu lumina, trebuie să știm că avem procurori noi. Să-și facă datoria și să prindă, citez, toți 'șobolanii' care mănâncă din cașcavalul guvernului. Le fuge pământul de sub picioare acum! Totuși, propaganda rezist va fi gata să servească un nou idol. Acel idol va fi domnul Ilie Bolojan. Am asistat la un șir de vorbe grețoase în Parlamentul României. Rar mi-a fost să aud așa ceva. Știu, Parlamentul României nu este Academia Română, să rămâi pe spate de ce spun oamenii de acolo".

Guvernul a fost dărâmat cu un număr covârșitor de voturi

Dragoș Bistriceanu: "Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu, Mihai Jurca, autorii tunurilor din programul SAFE, au plecat rapid și nu au așteptat rezultatele finale ale moțiunii de cenzură. Totuși, cum vedeți acest vot și care credeți că o să fie următoarea mișcare a fostului premier Ilie Bolojan?"

Bogdan Chirieac: "În sfârșit, guvernul a fost dărâmat cu un număr covârșitor de voturi. Este un record. Au fost cu 61 de voturi mai mult decât era nevoie. Era nevoie de 233 și sunt 281. Împreună, PSD cu AUR au doar 220. Deci, dacă e să calculăm, au fost 48 de voturi peste ce au cele două partide. A fost un vot copleșitor. Probabil că, dacă îi lăsau să voteze pe cei din PNL și pe USR, partidul de suflet al domnului Bolojan, probabil că se mai adăugau 20 de voturi. Până își linge rănile și își va face partid domnul Bolojan, lucru care se va întâmpla surprinzător de repede, nu mă întrebați de finanțări că nu-s de la mine, dar știe dânsul de unde să le ia, trebuie să ne gândim ce vom face în această seară și mâine dimineață".

Președintele trebuie să convingă PNL-ul să rămână la guvernare

Dragoș Bistriceanu: "Pare că intrăm într-o criză fără precedent. Ce se întâmplă mai departe? Ce face România? Ce ar trebui să facă președintele în acest moment?"

Bogdan Chirieac: "Sper, în continuare, din suflet, ca domnul președinte Nicușor Dan să fie la înălțimea prezidențială pe care a dovedit-o în ultima perioadă. Ce face România? Noi suntem oficial în criză. Bolojan nu va lăsa PNL la guvernare. Atâta timp cât Bolojan este președinte de partid, am suspiciunea întemeiată că nu va lăsa PNL la guvernare. O guvernare fără PNL nu e o guvernare capabilă să ajute România și să restabilească încrederea piețelor în țara noastră. Încrederea a fost zdruncinată de moțiunea celor de la PSD și AUR, dar și de încăpățânarea și refuzul absurd al premierului de a demisiona. Eu mizez pe rolul președintelui în acest sens. O alianță așa-numită pro-europeană nu poate funcționa cu adevărat fără PNL. Aici președintele Dan trebuie să-i convingă pe liberali, pe grupările multe care sunt împotriva lui Bolojan, precum cea a lui Huber Thuma, ca PNL să rămână la putere. E momentul ca președintele să declanșeze discuțiile. Ne-a costat 2 miliarde de euro, numai pe noi, cu dobânzi, curs euro-leu, plus greul mare dus la Banca Națională, faptul că domnul Bolojan nu a demisionat și că domnul Grindeanu a insistat acum această moțiune. O alianță PSD-USR-UDMR și minorități nu are sorți de izbândă pe termen lung. În toamnă ajungem la altă moțiune de cenzură. Intrăm într-o zonă de instabilitate și turbulență cum România nu a mai cunoscut. Președintele trebuie să convingă PNL-ul să rămână. Fundamental, de vină este domnul Bolojan că nu a vrut să plece".

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu: Normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze/ Îmi doresc să avem rapid un Guvern, toate opțiunile sunt deschise



