Ce nu mai au voie să facă bucătarii, fotografii și bodyguarzii lui Putin. Noi măsuri drastice de securitate la Kremlin

Kremlinul a întărit semnificativ securitatea în jurul președintelui Vladimir Putin, inclusiv prin instalarea unor sisteme de supraveghere în locuințele unor membri apropiați ai personalului său.

Măsurile vin după o serie de asasinate ce au vizat figuri importante din armata rusă, dar și din cauza temerilor cu privire la o posibilă lovitură de stat, conform unui raport al unei agenții europene de informații citat de CNN.

Bucătarii, gărzile de corp și fotografii ce lucrează cu Putin nu mai au voie să circule cu transportul public

Conform documentului, bucătarii, gărzile de corp și fotografii ce lucrează cu președintele au primit interzis a mai circula cu transportul public. Vizitatorii lui Vladimir Putin trebuie verificați de două ori. De asemenea, angajații care lucrează în apropierea sa pot utiliza doar telefoane fără acces la internet.

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în ultimele luni, după moartea unui general de rang înalt în luna decembrie 2025, fapt care ar fi provocat tensiuni la vârful structurilor de securitate din Rusia, potrivit raportului. Noile reguli sugerează o neliniște tot mai mare la Kremlin, în contextul în care Moscova are parte de serioase tensiuni atât în interiorul țării, cât și pe plan extern: dificultăți economice, semne care indică nemulțumire publică, dar și eșecuri pe frontul din Ucraina.

Locurile în care Putin nu ar mai merge

Oficialii ruși responsabili de securitate au scăzut drastic numărul locurilor în care Putin merge constant, se mai notează în raport. Președintele Federației Ruse și familia sa nu ar mai merge la reședințele obișnuite din regiunea Moscovei și de la Valdai, proprietatea izolată de vară situată între Sankt Petersburg și capitală.

Raportul afirmă că Putin nu a vizitat nicio instalație militară de la începutul lui 2026, deși în anul 2025 a făcut des astfel de deplasăriî. Pentru a masca aceste restricții, Kremlinul ar difuza public imagini înregistrate anterior cu Putin.

De la invadarea Ucrainei în anul 2022, Putin ar petrece și perioade de câteva săptămâni în buncăre modernizate, adesea în Krasnodar, aflată pe coasta Mării Negre, la câteva ore distanță de Moscova, potrivit documentului.

Momentul când a apărut public raportul

Raportul, pus la dispoziția CNN și a altor instituții media de o sursă apropiată unei agenții europene de informații, a apărut într-un moment în care în jurul Kremlinului se discută tot mai mult despre criză, la patru ani de la începutul războiului din Ucraina.

Pierderile rusești, estimate de state occidentale la aproape 30.000 de morți și răniți pe lună, avansul limitat de pe front și atacurile repetate cu drone ucrainene în interiorul Federației Ruse au dus conflictul la un nivel pe care mulți îl văd greu de susținut pe termen lung.

Costurile economice ale războiului devin tot mai vizibile, respectiv întreruperile dese ale datelor mobile în marile orașe, fapt care provoacă nemulțumire chiar și în rândul clasei urbane favorabile lui Putin. Acest lucru alimentează impresia că războiul începe să afecteze și elita urbană, care până a fost în mare parte ferită de consecințele invaziei.

Raportul arată detalii rare despre îngrijorările Moscovei cu privire la securitatea internă. Totodată, raportul descrie o dispută stânjenitoare între structurile de securitate și comandamentul militar cu privire la cine trebuie să răspundă de protecția liderilor militari de rang înalt. Conform documentului, această dispută a dus la revizuirea protocoalelor de securitate ale lui Vladimir Putin și la extinderea protecției speciale pentru încă 10 comandanți superiori.

„Riscul unei lovituri de stat”



Raportul arată că, de la începutul lui martie 2026, „Kremlinul și Vladimir Putin sunt îngrijorați de posibile scurgeri de informații sensibile, precum și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat împotriva președintelui rus. El este deosebit de atent la posibilitatea ca dronele să fie folosite într-o tentativă de asasinat pusă la cale de membri ai elitei politice ruse”.

Cea mai importantă concluzie a raportului

Cea mai importantă concluzie a raportului îl are în vedere pe Serghei Șoigu, fost om de încredere al lui Putin. Fost ministru al Apărării și în prezent secretar al Consiliului de Securitate, Șoigu „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, deoarece păstrează o influență importantă în rândul conducerii militare”, conform documentului.

Raportul mai susține că arestarea, la data de 5 martie, a lui Ruslan Țalikov, fost adjunct și apropiat al lui Șoigu, este văzută ca fiiind „o încălcare a înțelegerilor tacite de protecție dintre elite”. Mutarea l-ar slăbi pe Șoigu și ar crește riscul ca el însuși să fie ținta unei anchete judiciare. Comitetul de anchetă al Rusiei a transmis în luna martie că Țalikov a fost arestat sub acuzații de delapidare, spălare de bani și luare de mită. Situațiile de corupție în rândul elitei militare ruse sunt dese, dar s-au înmulțit după începutul invaziei din Ucraina.

Raportul nu arată dovezi care să susțină acuzațiile despre o posibilă implicare a lui Șoigu într-un complot. Fostul ministru era considerat, până nu demult, foarte apropiat de Vladimir Putin, astfel că o eventuală încercare de a-l înlătura pe liderul rus ar fi o schimbare majoră.

Ce scop ar putea avea publicarea informațiilor din raport

În același timp, publicarea acestor informații ar putea avea ca scop slăbirea Kremlinului. Mai mult, faptul că un serviciu european de informații ar semnala public un posibil risc de lovitură de stat este, în sine, o mișcare neobișnuită.

Putin a trecut deja printr-o tentativă de revoltă în luna iunie 2023, când liderul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a pornit un marș eșuat spre Moscova.

Prin natura lor, astfel de informații sunt greu de verificat independent. CNN a cerut un punct de vedere Kremlinului.

O parte dintre măsurile de securitate descrise în raport au mai fost relatate anterior ori erau deja considerate probabile, cum ar fi controalele corporale stricte, evitarea smartphone-urilor și limitarea deplasărilor președintelui. Totuși, Vladimir Putin continuă să apară în public. Săptămâna aceasta, Putin s-a întâlnit cu liderul cecen Ramzan Kadîrov și cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Putin a început să se izoleze în timpul Covid-19, când era adesea văzut stând la capătul unei mese foarte lungi, la mare distanță de oaspeții săi. Această izolare a continuat până în perioada în care a ordonat invazia Ucrainei, în luna februarie 2022. Unele relatări au afirmat că liderul rus folosește birouri amenajate identic în mai multe locuri, de unde participă prin videoconferință la ședințele cu guvernul.

Schimbări majore pentru parada de 9 Mai din Piața Roșie

Noile informații despre securitatea lui Putin apar la câteva zile după ce Moscova a anunțat schimbări majore pentru parada de 9 Mai din Piața Roșie, organizată pentru marcarea victoriei asupra Germaniei naziste.

Evenimentul din acest an, al cincilea de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, se va desfășura fără tehnică militară grea, precum blindate și rachete.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a indicat că amenințarea atacurilor ucrainene cu rază mai lungă de acțiune și succesul recent al acestora au contribuit la această decizie. „Pe fondul acestei amenințări teroriste”, a zis Peskov. „Sunt luate, desigur, toate măsurile pentru a reduce pericolul la minimum”.

Cum erau paradele de 9 mai în anii trecuți

În anii trecuți, paradele de 9 Mai erau o demonstrație a forței militare ruse, dar amploarea lor a fost scăzută de la începutul invaziei din Ucraina, autoritățile invocând motive operaționale și de securitate.

Raportul de informații susține că noile măsuri au fost declanșate, parțial, de o discuție aprinsă între oficiali de rang înalt, în cadrul nei reuniuni conduse de Putin la Kremlin, la sfârșitul lui 2025. După asasinarea general-locotenentului Fanil Sarvarov la Moscova, pe data de 22 decembrie 2025, atribuită presupus unor agenți ucraineni, Putin a convocat, trei zile mai târziu, mai mulți responsabili principali din zona securității.

În cadrul reuniunii, șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, l-ar fi criticat pe directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, deoarece nu a reușit să își protejeze ofițerii. Bortnikov ar fi răspuns că nu are suficiente resurse și personal pentru o astfel de misiune, conform raportului. „Subliniind frica și demoralizarea provocate în rândul personalului militar, Valeri Gherasimov și-a criticat dur omologii din serviciile speciale pentru lipsa lor

Raportul mai notează că, „la finalul acestei reuniuni tensionate, Vladimir Putin a făcut apel la calm, a propus un alt format de lucru și le-a cerut participanților să vină, în termen de o săptămână, cu soluții concrete”. Soluția rapidă a fost extinderea atribuțiilor Serviciului Federal de Protecție, structura care se ocupă de paza lui Vladimir Putin. Până atunci, în cadrul conducerii militare, acest serviciu îl proteja doar pe Gherasimov, dar ulterior protecția a fost extinsă la alți 10 comandanți superiori.

Conform raportului, întărirea securității personale a lui Putin a venit după această extindere a rolului Serviciului Federal de Protecție.

Publicarea acestui raport ar putea sugera că oficialii europeni încearcă să valorifice ideea unei posibile slăbiri interne a Rusiei, o strategie despre care criticii spun că a fost, mult timp, una dintre principalele speranțe ale Occidentului pentru oprirea războiului din Ucraina, scrie CNN.