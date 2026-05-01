Data actualizării: 17:46 01 Mai 2026 | Data publicării: 17:46 01 Mai 2026

Este deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Prognoza meteo: Când vom avea iar vreme caldă și frumoasă
Autor: Irina Constantin

ploi vreme cod anm prognoza Sursa foto: Agerpres

Vremea este deosebit de rece pentru începutul lunii mai, dar Administrația Națională de Meteorologie anunță că se va încălzi.

Vremea 2 mai, în țară

Vremea se va menține cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului se va încălzi ușor față de intervalul anterior. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare, iar pe arii relativ extinse în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania vor fi averse. Îndeosebi în regiunile sudice, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Orientali și Meridionali la altitudini de peste 1400 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea cerul va deveni variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și pe arii restrânse în est și sud (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării, iar cele minime între -2 și 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre -8 grade. Local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

În București

Vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, însă cu precădere spre orele amiezii și seara se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil descărcări electrice. Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi de 1...4 grade.

Vremea 3 mai, în țară 

Valorile termice vor crește ușor în regiunile extracarpatice, iar în restul țării vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar în vest și nord-vest mai mult senin. După-amiaza și spre seară, în sud-est vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, ziua, în sud-est (rafale în general de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar cele minime între -1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4...-3 grade. Spre finalul intervalului, izolat va fi brumă, îndeosebi în sudul și estul Transilvaniei.

Prognoza meteo pentru 3 mai, în București

Valorile de temperatură vor fi în creștere, însă se vor situa cu mult sub mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar minima de 5...6 grade.

Vremea 4 mai, în țară

Valorile de temperatură vor crește în toate regiunile. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării, unde vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo, pentru 4 mai, în București

Valorile termice vor continua să crească și se vor apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 6...8 grade.

Vremea 5 mai, în țară

Vremea va fi caldă și în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, spre 14...15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo, 5 mai, în București

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

