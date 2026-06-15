Selecționerul Franței a indicat favorita clară la Cupa Mondială 2026: Nu am nicio îndoială

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionerul naţionalei Franţei, Didier Deschamps, a spus cine este principala favorită la Cupa Mondială.

Spania este favorita Cupei Mondiale de fotbal 2026, a estimat selecţionerul naţionalei Franţei, Didier Deschamps, într-o conferinţă de presă înaintea meciului de marţi cu Senegalul, relatează L'Equipe, potrivit Agerpres.

Întrebat de o ziaristă spaniolă cum trăieşte presiunea de a fi favoritul acestei Cupe Mondiale, Deschamps a răspuns: "Dacă spaniolii ne consideră favoriţii Mondialului... Dacă există o favorită, aceea este Spania... Sper că colegii dumneavoastră francezi îl vor întreba pe omologul meu spaniol despre asta. Desigur, Franţa are un mare potenţial, dar mai este un drum lung. Există şi o reînnoire, cu jucători de mare calitate, dar pentru care aceasta va fi prima lor Cupă Mondială. Nu voi considera echipa Franţei mai puternică decât celelalte, dar favorita clară este Spania; nu am nicio îndoială în privinţa asta."

"Senegalul se numără printre cele mai puternice echipe din Africa şi din lume"

Întrebat de ce Ousmane Dembele nu este la fel de percutant la naţionala Franţei ca la PSG, Deschamps a spus: "A început devreme cu echipa naţională, dar a avut şi destule pauze din cauza accidentărilor. La nivel de club, sunt meciuri la fiecare trei zile, iar acest Balon de Aur, pe care îl merită, l-a pus în centrul atenţiei. Este concentrat ca toţi ceilalţi, cu dorinţa de a fi bun şi decisiv, aşa cum este destul de regulat la PSG, chiar dacă în acest sezon a avut probleme fizice care l-au făcut să rateze destul de multe meciuri. Noi i-am dat timp, atât fizic, cât şi mental, să treacă peste finala Ligii Campionilor şi să meargă mai departe. Dar cu Ousmane în cea mai bună formă, va fi un plus pentru echipa Franţei."

În opinia sa, "Senegalul se numără printre cele mai puternice echipe din Africa şi din lume".