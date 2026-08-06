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Diana Tache: Seiful statului e gol, iar noi facem inventarul garajului

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 06 Aug 2026
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Jurnalista Diana Tache a făcut o analiză despre dubla măsură în spațiul public și deturnarea atenției de la marile probleme de corupție către subiecte minore.

După mai bine de treizeci de ani în care politica românească ne-a oferit aproape toate speciile de scandal imaginabile – miniștri condamnați, premieri audiați, contracte umflate, rude angajate, averi inexplicabile, licitații cu dedicație și instituții transformate în afaceri de familie –, am ajuns să trăim momentul istoric în care cea mai intens analizată persoană din curtea Palatului Cotroceni este Mirabela Grădinaru.

Și dacă tot alegem să discutăm despre partenerele de viață ale liderilor politici...

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