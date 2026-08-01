Un român de 73 de ani a murit în Munții Făgăraș, sâmbătă

Transfăgărășan Foto: Crișan Andreescu

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, aflat într-o drumeţie în Munții Făgăraș, decedat după ce a căzut într-o râpă.

Un bărbat în vârstă de 73 de ani din municipiul Brăila, aflat într-o drumeţie în munţii Făgăraş, a decedat sâmbătă după ce a căzut într-o râpă, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii şi salvamontiştii argeşeni au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un traseu montan de pe raza judeţului, în munţii Făgăraş, o persoană aflată în drumeţie ar fi căzut într-o râpă.

În urma căderii, persoana a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsufleţit fiind extras cu sprijinul reprezentanţilor Salvamont Argeş şi al unui elicopter.

"Din primele cercetări efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş a rezultat că persoana în cauză, bărbat de 73 de ani, din municipiul Brăila, ar fi căzut accidental într-o râpă, în timpul efectuării unei drumeţii. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc", au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Pană de curent în Sinaia. Gondola care urcă pe Bucegi, afectată de problemă

Gondola Sinaia a anunțat, sâmbătă, că instalațiile de transport pe cablu au fost oprite temporar din cauza unei avarii generale în rețeaua de alimentare cu energie electrică dintre Cota 1000 și Cota 2000, turiștii fiind evacuați în siguranță.

„Azi, în jurul orelor 13:20 am înregistrat o avarie generală în rețeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 și Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalațiilor noastre - Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 și Sania Alpină”, a informat Gondola Sinaia, într-o postare publicată pe Facebook.