Vrei să îmbunătățești aroma castraveților murați și să accelerezi procesul de fermentație? Adaugă această legumă / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @New Africa

Castraveții murați sunt nelipsiți din bucătăria românească. Fiecare familie are propria rețetă pentru murăturile perfecte. Unii folosesc mai mult mărar, alții adaugă mai mult usturoi sau frunze de hrean. De generații însă se folosește și un ingredient mai puțin obișnuit.

Este vorba despre porumbul proaspăt, care, potrivit experienței gospodinelor din România, accelerează procesul de fermentare și ajută castraveții să capete mai repede gustul lor caracteristic.

Metoda românească presupune adăugarea în borcan a unui știulete tânăr de porumb, tăiat în bucăți, alături de castraveți, usturoi și mărar. Porumbul nu înlocuiește ingredientele tradiționale, el le completează. Datorită conținutului ridicat de zaharuri naturale, porumbul tânăr reprezintă o sursă excelentă de hrană pentru bacteriile lactice, responsabile de procesul de fermentare, notează Fackt.

Rezultatul este că murarea se produce mai repede, iar castraveții capătă într-un timp mai scurt gustul ușor acrișor specific.

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De ce merită să adaugi porumb în borcanul cu castraveți murați?

Zaharurile naturale din porumbul tânăr stimulează înmulțirea bacteriilor lactice benefice. Acestea sunt cele care asigură desfășurarea corectă a procesului de fermentare.

Astfel, după doar câteva zile, te poți bucura de castraveți asemănători celor murați ușor, iar murarea completă are loc mai repede decât în cazul rețetei clasice.

Este bine să știi că viteza fermentării depinde și de temperatura din încăpere, de dimensiunea castraveților și de cantitatea de sare folosită. Totuși, aportul suplimentar de zaharuri naturale susține considerabil acest proces.

Un alt avantaj este că porumbul nu modifică în mod vizibil gustul castraveților. Influența sa este foarte discretă, rolul principal fiind acela de a favoriza fermentarea.

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Pentru murături este recomandat să alegi un știulete tânăr, cu boabe moi și aflate în faza de lapte. Înainte de utilizare, spală bine porumbul, taie știuletele în trei sau patru bucăți și așază-le printre castraveți în borcan.

Restul rețetei rămâne neschimbat. Ai nevoie de castraveți proaspeți, sare neiodată, usturoi, frunzele aromatice preferate și, dacă dorești, rădăcină sau frunze de hrean.

Pentru un borcan mare este suficient un singur știulete mic de porumb.

Asigură-te că atât porumbul, cât și castraveții sunt acoperiți complet de saramură. Ingredientele care rămân deasupra lichidului pot favoriza dezvoltarea microorganismelor nedorite.

Este suficient un singur ingredient neașteptat pentru ca o rețetă cunoscută să ofere un rezultat diferit. Dacă îți dorești castraveți crocanți și murați mai repede, această metodă merită încercată. Este posibil să devină una dintre rețetele tale preferate.