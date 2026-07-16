Ai observat spumă pe castraveții murați? Când este normal și când trebuie să îi arunci / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @azerbaijan_stockers

Bulele care ies din borcan, sunetul de șuierat atunci când desfaci capacul și un strat fin de spumă la suprafața saramurii îi pot speria pe cei care pregătesc pentru prima dată castraveți murați. Înseamnă asta că murăturile s-au stricat? Nu neapărat.

În cele mai multe cazuri, aceste semne arată că fermentația lactică se desfășoară exact așa cum ar trebui. Există însă și situații în care este mai sigur să nu consumi castraveții.

Procesul de preparare a castraveților murați se bazează pe fermentația lactică. După ce castraveții sunt acoperiți cu saramură, bacteriile lactice încep să transforme zaharurile naturale în acid lactic. În același timp se produce dioxid de carbon, motiv pentru care în borcan apar bule, iar la deschiderea capacului se poate auzi un ușor șuierat.

Aceste fenomene sunt normale, spun specialiștii de la Fakt, însă este bine să fii atent la evoluția murăturilor.

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Cum decurge fermentația lactică în mod normal

Fermentația este cea mai intensă în primele zile. În această perioadă, saramura poate deveni ușor tulbure, iar la suprafața ei apare adesea un strat fin de spumă. Acesta este un stadiu firesc al procesului de murare și nu ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare.

Dacă castraveții rămân tari, au mirosul acrișor caracteristic și la suprafața saramurii există doar o cantitate mică de spumă, totul decurge normal.

În această etapă este recomandat să muți borcanele într-un loc mai răcoros, cum ar fi frigiderul, cămara sau pivnița. De asemenea, este bine să le așezi pe o tavă, deoarece în timpul fermentației intense o parte din saramură poate ieși pe sub capac.

Dacă spuma este mai abundentă, o poți îndepărta cu grijă folosind o lingură curată sau o poți împinge din nou sub nivelul saramurii.

Cel mai important este: castraveții să nu rămână deasupra lichidului. Atât timp cât sunt complet acoperiți de saramură, își păstrează textura fermă și mirosul specific murăturilor, fermentația se desfășoară, cel mai probabil, în condiții normale.

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Când ar trebui să te îngrijoreze castraveții murați

Nu orice spumă înseamnă că totul este în regulă. Există câteva semne care indică faptul că murăturile s-ar putea să se fi stricat:

un strat gros și lipicios la suprafața saramurii;

pete colorate sau mucegai;

miros puternic neplăcut, de putrefacție;

coaja castraveților este moale și alunecoasă;

saramura este foarte densă și vâscoasă.

Dacă observi oricare dintre aceste semne, nu consuma castraveții. Cel mai probabil, murăturile s-au alterat și nu mai sunt sigure pentru consum.

De ce se strică castraveții în saramură

În cele mai multe cazuri, problema apare din cauza unor greșeli făcute în timpul preparării.

Printre cele mai frecvente cauze se numără:

cantitatea insuficientă de sare;

borcane care nu au fost spălate și sterilizate corespunzător;

folosirea unei ape nepotrivite;

castraveți care rămân deasupra nivelului saramurii.

Contactul cu aerul favorizează dezvoltarea drojdiilor și a mucegaiurilor. Din acest motiv, legumele trebuie să rămână permanent complet acoperite de saramură.

Și apa poate influența rezultatul. Pentru murături este recomandată apa fiartă și răcită sau apa filtrată.

Uneori însă, problema este chiar la castraveți. Dacă legumele sunt puternic contaminate cu microorganisme, nici măcar o saramură pregătită corect nu poate împiedica alterarea lor.

Tehnologul alimentar Joanna Kuśmierczyk explică pentru sursa citată faptul că un nivel ridicat de mucegaiuri și drojdii pe castraveți favorizează procesele de putrefacție. În aceste condiții, castraveții devin moi, se golesc în interior, dezvoltă un miros neplăcut și nu mai pot fi consumați.

De aceea, înainte de murare este important să speli foarte bine castraveții și să alegi doar legume proaspete, ferme și fără lovituri sau alte deteriorări.

Nu arunca imediat borcanul

Atunci când pregătești castraveți murați, pot apărea multe schimbări care par îngrijorătoare. Totuși, înainte să arunci conținutul borcanului, verifică dacă nu este vorba despre semne normale ale fermentației.

Doar apariția unor indicii de alterare, cum sunt mucegaiul, mirosul neplăcut sau textura moale și lipicioasă, ar trebui să te determine să renunți la consumul murăturilor.