DCNews Stiri Gustarea răcoritoare cu care îți vei surprinde oaspeții: humus de mazăre și mentă
Data actualizării: 15:49 17 Mar 2026 | Data publicării: 15:49 17 Mar 2026

Gustarea răcoritoare cu care îți vei surprinde oaspeții: humus de mazăre și mentă
Autor: Darius Mureșan

humus cu menta și mazare Foto: Hummus de guisantes | RECETA FÁCIL Y RÁPIDA | Delicious Martha

Mazărea este un aliment foarte popular și recomandat de nutriționiști. Aceasta prezintă diverse beneficii pentru sănătate demne de luat în seamă.

Din punct de vedere culinar, mazărea se potrivește de minune cu alte ingrediente precum scorțișoara sau menta și poate fi folosită pentru prepararea unor gustări savuroase și originale, cum ar fi hummusul. 

În continuare, vă prezentăm rețeta unui humus de mazăre cu mentă, un „snack” care oferă o explozie de arome care nu lasă pe nimeni indiferent și care poate deveni vedeta unei mese organizate acasă, alături de prieteni și familie. 

Hummus de mazăre și mentă

Martha Delicious, creatoare de conținut și actuală jurată la MasterChef Spania, a împărtășit acum câțiva ani pe canalul său de YouTube procesul simplu de preparare a acestui hummus de mazăre și mentă. Vei vedea că gradul de dificultate este practic nul. 

Ingrediente:

  • 150 g de mazăre proaspătă sau congelată
  • 15 g de tahin 
  • 15 g de suc de lămâie 
  • 1 cățel de usturoi fără mugur 
  • 2-4 frunze de mentă sau mentă proaspătă 
  • Fulgi de sare
  • Ulei de măsline extravirgin
  • 2 linguri de apă 

Rețetă de humus de mazăre și mentă

Punem mazărea la fiert timp de 5 minute, imediat ce apa începe să fiarbă.

Între timp, punem într-un pahar pentru blender cățelul de usturoi tocat, tahini, sucul de lămâie și menta.

​Odată ce mazărea este fiartă, o scurgem și o punem în blender împreună cu sarea și uleiul.

​Mixăm totul până obținem o pastă fină și omogenă. Dacă doriți ca aceasta să fie mai cremoasă, adăugați cele două linguri de apă.

Beneficiile și proprietățile mazărei

Mazărea este un aliment care conține proteine și anumite vitamine importante.

Fundația Spaniolă pentru Nutriție (FEN) afirmă următoarele: „Trebuie subliniat conținutul său de tiamină, niacină, folati și, în special, de vitamina C (deși o parte considerabilă din aceasta se poate pierde în timpul procesului de gătire). Folatele contribuie la procesul de diviziune celulară și la formarea normală a celulelor sanguine. În plus, ele contribuie la creșterea țesuturilor materne în timpul sarcinii. De aici provine importanța consumului de alimente cu un conținut ridicat de acid folic în această perioadă atât de critică”. 

În ceea ce privește mineralele, FEN explică faptul că este o sursă de potasiu, esențial pentru sănătatea inimii și menținerea tensiunii arteriale, și de fosfor, necesar pentru sănătatea dinților și a oaselor, precum și pentru producerea de energie. 

