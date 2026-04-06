Măsline pane umplute cu brânză - exterior crocant, interior cremos
Data actualizării: 23:42 06 Apr 2026 | Data publicării: 23:28 06 Apr 2026

Măsline pane umplute cu brânză - exterior crocant, interior cremos
Autor: Darius Mureșan

Foto: Imagine generată cu AI

O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă, face furori în rândul pasionaților de gustări rapide: măsline pane umplute cu brânză feta, o combinație crocantă la exterior și cremoasă la interior.

Alexandra vine cu o propunere culinară ideală pentru momentele în care vrei ceva rapid, dar spectaculos. Măslinele pane umplute cu feta sunt ușor de preparat, necesită puține ingrediente și pot deveni rapid vedeta unei mese sau a unei gustări între prieteni.

Ingrediente puține, gust intens

Pentru această rețetă ai nevoie de doar câteva ingrediente accesibile:

  • 40 de măsline verzi fără sâmburi
  • brânză feta sau telemea
  • făină
  • 3 ouă
  • pesmet panko

Simplitatea ingredientelor este compensată de combinația de texturi și arome, care transformă acest preparat într-un snack deosebit.

Mod de preparare pas cu pas

Primul pas este pregătirea măslinelor. Acestea se scot din borcan și se lasă pe un șervețel timp de 5-10 minute, pentru a elimina excesul de lichid.

Între timp, brânza se taie în bucăți mici, potrivite pentru a fi introduse în interiorul fiecărei măsline.

După umplere, măslinele se trec succesiv prin făină, ou bătut și pesmet panko, pentru a obține o crustă crocantă.

Se prăjesc în ulei încins până capătă o culoare aurie apetisantă.

Sosul care completează perfect preparatul

Pentru un plus de savoare, Alexandra recomandă un sos simplu, dar echilibrat:

  • 3 linguri de maioneză
  • 2 linguri de iaurt
  • sos Sriracha, după gust

Acest mix aduce un contrast plăcut între cremos și ușor picant, completând perfect gustul măslinelor pane.

Fie că este servit ca aperitiv, gustare sau la o petrecere, preparatul propus de Alexandra se remarcă prin rapiditate și gust intens. 

@alexandramali Măsline pane umflute cu feta - un snack super gustos si ușor de făcut. Ingrediente: - 40 de masline verzi, fara samburi - feta/ telemea - faina - 3 oua - pesmet panko Se scot maslinele din borcan si se lasa pe un servetel 5-10 minute. Intre timp taiati bucatele mici de branza. Pune in fiecare maslina cate o bucatica de branza. Se trec maslinele prin faina - ou - pesmet. Se prajesc in uleiul fierbinte pana se fac aurii. Pentru sos am amestecat 3 linguri de maioneza, 2 linguri iaurt si sos siracha dupa gust. Pofta buna! #masline #olives #fyp #reteta #recipe ♬ Syncopated Swing - Kairo Vibe

masline
branza
