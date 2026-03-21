DCNews Lifestyle Retete Cornulețe fragede: rețeta simplă a mamei lui Adi Hădean
Data publicării: 08:53 21 Mar 2026

Cornulețe fragede: rețeta simplă a mamei lui Adi Hădean
Autor: Giorgi Ichim

cornulete-fragede cornulete reteta - Foto: Freepik @pixel-shot.com

Desertul popular care se face ușor și poate fi umplut cu orice gem sau magiun.

Cornulețele rămân printre cele mai iubite deserturi din România, iar rețeta prezentată de Adi Hădean, moștenită de la mama sa, promite un rezultat gustos și simplu de obținut. Preparatul are nevoie de ingrediente accesibile, se face ușor, iar umplutura poate fi aleasă după preferințe.

Rețeta a fost publicată chiar de cunoscutul bucătar și blogger culinar Adi Hădean, unde a explicat pe scurt cum pot fi pregătite rapid aceste cornulețe.

Unul dintre avantajele rețetei este că nu presupune ingrediente complicate, iar în interior poate fi folosit orice fel de umplutură se dorește.

"Rețeta de azi e una de desert. Totuși, cornulețele (despre niște cornulețe e vorba) merg bine și la micul dejun, alături de un pahar de lapte, mai ales dacă-ți place modelul franțuzezc de mic dejun, un pic dulce.

Rețeta are o istorie amuzantă, în sensul că am sunat-o într-o zi pe mama să-i cer o rețetă de cornulețe, mama mi-a dat-o dar a uitat să-mi spună un ingredient. Eu am făcut rețeta așa, cu un ingredient lipsă (a uitat să-mi spună că aluatul are-n compoziție și o cană de smântână) și am obținut niște cornulețe foarte fragede, excelente", a scris Adi Hădean.

Ce ingrediente sunt necesare pentru cornulețele mamei lui Adi Hădean

Pentru această rețetă ai nevoie de:

  • 1 kilogram de făină albă
  • 120 de grame de zahăr
  • 500 ml de lapte
  • 250 de grame de unt topit
  • 10 grame de drojdie
  • 1 plic de praf de copt
  • aproximativ 3 grame de sare
  • 2 ouă pentru aluat
  • 1 ou pentru uns
  • 500 de grame de gem sau magiun

Acestea sunt ingredientele de bază pentru un desert care poate fi pregătit fără complicații și adaptat ușor în funcție de preferințele fiecăruia.

Cum se prepară rețeta pas cu pas

Primul pas este dizolvarea drojdiei într-o cantitate mică de lapte amestecat cu zahăr. După aceea, într-un bol se pun făina, ouăle, zahărul, praful de copt, laptele și drojdia.

Ingredientele se frământă timp de câteva minute, apoi se adaugă untul topit și sarea. Este important ca untul să nu fie fierbinte în momentul în care este pus în aluat.

După adăugarea acestora, compoziția se mai frământă puțin, până când aluatul devine moale și elastic. Apoi trebuie lăsat la dospit într-un loc suficient de cald.

Cum se formează și se coc cornulețele

După ce a crescut, aluatul se împarte și se întinde în discuri. Următorul pas este tăierea acestora în triunghiuri.

La baza fiecărui triunghi se pune puțin magiun, după care aluatul se rulează spre vârf. Cornulețele astfel formate se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Înainte de a fi introduse în cuptor, se ung cu ou bătut. Se coc la 180 de grade până când se rumenesc.

adi hadean
