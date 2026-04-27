Rețeta de primăvară care cucerește bucătăriile, semnată de celebra chef Missy Robbins

Data actualizării: 15:52 27 Apr 2026 | Data publicării: 15:52 27 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

O rețetă simplă, dar rafinată, pe bază de sparanghel, vedeta sezonului de primăvară, revine în atenția gurmanzilor. Creată de chef-ul american Missy Robbins, preparatul promite gust autentic, prospețime și echilibru perfect între ingrediente.

Primăvara aduce în bucătării o schimbare vizibilă: preparatele devin mai ușoare, mai verzi și mai aromate. În centrul acestor transformări culinare se află sparanghelul, considerat unul dintre cele mai reprezentative ingrediente ale sezonului. Bucătari celebri din întreaga lume îl transformă în rețete spectaculoase, iar una dintre cele mai apreciate este semnată de Missy Robbins, cunoscută pentru abordarea sa minimalistă și elegantă asupra ingredientelor.

Rețeta de sparanghel cu unt de anșoa și parmezan este un exemplu clar că simplitatea poate genera preparate de fine dining chiar și acasă.

Sparanghelul, simbolul gastronomic al primăverii

Sparanghelul este una dintre primele legume care apare în mod natural primăvara, fiind apreciat pentru textura sa delicată și gustul ușor dulce-amărui. Sezonul său începe, în mod obișnuit, în luna aprilie și marchează trecerea de la bucătăria grea de iarnă la preparate mai fresh și mai ușoare.

Marile bucătării ale lumii pun accent pe acest ingredient în această perioadă, iar rețetele propuse de chefi celebri sunt construite în jurul prospețimii și al tehnicilor simple de gătire.

Rețeta semnată de Missy Robbins

Chef Missy Robbins propune o rețetă rapidă, ideală pentru prânz sau cină ușoară, în care sparanghelul este gătit minimal pentru a-și păstra culoarea și textura. Preparatul servește aproximativ 4 persoane.

Ingrediente

  • 2 legături de sparanghel
  • 6 linguri de unt
  • 3 linguri de anșoa tocate
  • 1 cățel de usturoi
  • zeama de la ½ lămâie
  • fulgi de chili (opțional)
  • parmezan ras

Mod de preparare

  • Se încălzește apă cu sare într-o tigaie adâncă.
  • Sparanghelul se gătește la abur 2–3 minute, până devine fraged, dar rămâne crocant și verde intens.
  • Separat, se topește untul și se adaugă usturoiul, anșoa, chili și zeama de lămâie.
  • Sparanghelul se așază pe farfurie, iar deasupra se toarnă sosul aromat.
  • Se finalizează cu parmezan ras.

Rezultatul este un preparat echilibrat: gustul ușor sărat al anșoa completează dulceața naturală a sparanghelului, iar aciditatea lămâii aduce prospețime.

Secretul rețetei: simplitatea și tehnica

Chef-ul explică faptul că secretul nu constă în ingrediente complicate, ci în modul de preparare. Sparanghelul trebuie gătit foarte puțin pentru a-și păstra textura și culoarea vibrantă, iar sosul trebuie să fie bine echilibrat.

Această abordare este tipică bucătăriei moderne: accentul cade pe ingrediente de sezon și pe tehnici care pun în valoare gustul natural.

De ce este această rețetă ideală pentru primăvară

Preparatul respectă toate principiile bucătăriei de sezon:

  • folosește ingrediente proaspete și ușoare
  • se prepară rapid
  • oferă un aport nutritiv ridicat
  • pune în valoare gustul natural al legumelor

În plus, rețeta poate fi adaptată ușor: se poate transforma într-un fel principal prin adăugarea de ou poșat sau într-o garnitură pentru pește sau carne albă.

Pentru cei care vor să aducă gustul sezonului în farfurie, această rețetă este una dintre cele mai accesibile și elegante opțiuni – o dovadă că fine dining-ul poate începe chiar din propria bucătărie.

