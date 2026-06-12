MAE, atenționare de călătorie în Rusia

Foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Rusia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Federația Rusă, informându-i pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Federația Rusă dinspre Republica Estonia, prin punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod, asupra faptului că autoritățile estoniene au anunțat reducerea programului de funcționare.

"Începând cu data de 15 iunie 2026, punctul de trecere a frontierei Narva–Ivangorod va fi deschis în intervalul orar 07:00–19:00, doar pentru circulația pietonală.

VEZI ȘI: Val de arestări în Irlanda de Nord după protestele violente din Belfast. MAE, noi precizări despre românii de acolo

Unde pot românii cere ajutor

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele linii telefonice de urgență:

· Ambasada României în Federația Rusă: +7 916 017 9882;

· Consulatul General al României la Sankt Petersburg: +7 931 299 1234.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de internet: https://moscova.mae.ro/, http://sanktpetersburg.mae.ro/, https://www.mae.ro/și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", transmite MAE într-un comunicat de presă.