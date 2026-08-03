Boala legionarului face prăpăd în orașul elvețian Basel. Aceeași boală, depistată și-n București, după inundații

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Un om a murit deja în orașul elvețian Basel, dintr-un focar descoperit de legioneloză, cunoscută și ca boala legionarului.

Focarul de legioneloză - ”boala legionarului” - din Basel a înregistrat deja 26 de cazuri, dintre care unul mortal, au anunţat autorităţile din acest oraş elveţian, care suspectează că turnurile de răcire instalate pe o clădire de birouri s-ar afla la originea contaminării, informează AFP.

Nouă internați, o persoană a murit

Serviciile medicale "constată în prezent un focar de cazuri de boala legionarului. Este vorba despre pneumonii cauzate de bacteria Legionella pneumophila", a anunţat Departamentul Sănătăţii din cantonul Basel-Stadt într-un comunicat, conform Agerpres.

Din cele 26 de cazuri semnalate, nouă bolnavi sunt spitalizați. ”Din păcate, o persoană a decedat, o alta se află în continuare la terapie intensivă”, au precizat autorităţile elveţiene.

Legioneloza este o boală care afectează plămânii, fiind provocată de o bacterie - Legionella. Contaminarea se face prin inhalarea de aerosoli contaminaţi cu această bacterie. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în acelaşi cartier din Basel, însă mai multe cazuri izolate au fost semnalate, de asemenea, în alte sectoare ale acestui oraş, situat lângă graniţa cu Franţa şi cu Germania.

Turnurile de răcire ar fi cauza infectării

”Apariţia acestui focar sugerează existenţa uneia sau mai multor surse comune de contaminare” potrivit autorităţilor elveţiene, ale căror investigaţii se concentrează pe turnurile de răcire care funcţionează cu apă.

Din cele 10 instalaţii analizate în proximitatea focarului epidemiologic, opt au depăşit limita permisă privind concentraţia de bacterii Legionella, inclusiv două turnuri de răcire situate pe acoperişul unei clădiri de birouri, care au dezvăluit prezenţa bacteriei Legionella pneumophila într-o cantitate ridicată şi a căror funcţionare a fost oprită.

Celelalte instalaţii vizate conţineau doar tulpini de Legionella care nu sunt patogene pentru oameni.

Un caz și-n București

După inundațiile care au paralizat mersul metrourilor, din București, un electrician, care a intervenit la stația Piața Victoriei 2, a contractat bacteria Legionella. El a fost atunci internat la Matei Balș.

Ce este Legionella

Infecția cu Legionella pneumophila mai este numită și ”boala legionarilor”. Aceasta a fost identificată pentru prima dată în 1976, după o epidemie izbucnită la o convenție a Legiunii Americane în Philadelphia. Peste 180 de persoane s-au îmbolnăvit și 29 au murit. Ulterior, oamenii de știință au descoperit o nouă bacterie, Legionella pneumophila, care se înmulțea în sistemul de răcire a apei al hotelului.

Boala legionarilor este o infecție pulmonară gravă (pneumonie) cauzată în principal de Legionella pneumophila. Bacteriile sunt prezente în mod natural în apa dulce, dar devin periculoase atunci când se multiplică în sisteme de apă artificiale, cum ar fi turnurile de răcire, căzile cu hidromasaj sau dușurile.Oamenii se infectează prin inhalarea picăturilor mici de apă contaminată.

Există două forme de manifestare, arată Medlife:

boala legionarilor - forma severă, care implică pneumonie, cu simptome precum febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și, uneori, probleme digestive sau neurologice;

- forma severă, care implică pneumonie, cu simptome precum febră, tuse, dificultăți de respirație, dureri musculare și, uneori, probleme digestive sau neurologice; febra Pontiac - o boală mai ușoară, asemănătoare gripei, fără pneumonie, care se vindecă, de obicei, de la sine.

Boala legionarilor este cauzată de inhalarea unor picături mici de apă (aerosoli) contaminate cu bacteria Legionella pneumophila. Aceasta apare, de obicei, la 2-10 zile după expunerea la bacterii. În unele cazuri, debutul poate dura mai mult, chiar și până la două săptămâni sau mai mult. Simptomele inițiale ale infectării cu Legionella pneumophila seamănă cu cele ale gripei, dar sunt adesea mai intense: la început, sunt frecvente senzația bruscă de stare de rău, dureri musculare, dureri toracice, dureri de cap și febră mare (>39˚C).

Febra Pontiac, o formă mai ușoară a bolii legionarilor, apare în câteva ore până la câteva zile după expunere, mult mai repede decât boala legionarilor. Aceasta provoacă simptome asemănătoare gripei, cum ar fi febră, frisoane, dureri de cap și dureri musculare, dar nu implică pneumonie, iar majoritatea persoanelor se recuperează în câteva zile, mai arată sursa citată.