Scriitorul şi jurnalistul Traian Dobrinescu a murit: A fondat primul cotidian particular independent din România. Foto: Pixabay

Scriitorul şi jurnalistul Traian Dobrinescu a murit la 77 de ani, a anunţat, luni, Uniunea Scriitorilor.

„Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu profundă tristeţe decesul scriitorului şi jurnalistului Traian Dobrinescu. Cunoscut ca un minunat coleg şi un combatant activ pentru drepturile scriitorilor, Traian Dobrinescu lasă în urmă o operă semnificativă şi amintiri imposibil de şters. Prin dispariţia lui, literatura română şi lumea literară suferă o grea pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis Uniunea Scriitorilor, într-o postare pe Facebook.

Filolog, publicist şi scriitor, animator cultural, Traian Dobrinescu s-a născut la 23 mai 1949 la Orleşti, judeţul Vâlcea. Clasele primare şi gimnaziale le-a absolvit în comuna natală, iar liceul la Colegiul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea. În anul 1972 a terminat Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

A lucrat profesor de limba şi literatura română, iar la 19 ianuarie 1990, împreună cu un grup de intelectuali vâlceni, a înfiinţat Curierul de Vâlcea, primul cotidian particular independent din România. În anul 1992 a fondat Informaţia zilei, pe care l-a condus până în 1994.

În 1991 a participat la fondarea Teatrului de Stat "Anton Pann" din Râmnicu-Vâlcea, unde a fost numit director, calitate în care a coordonat montarea primelor spectacole ale noii instituţii: "În aşteptarea lui Godot" de S. Beckett - în regia lui Petru Vulcărău şi "Libertate conjugală" de Dario Fo şi Franca Rame în regia lui Silviu Purcărete.

A fost deputat , fiind ales în 2012 pe listele Partidului Naţional Liberal pentru un mandat. În această calitate a susţinut drepturile scriitorilor.

Activitatea sa literară a fost una susţinută. A debutat în 1990 în volumul colectiv "Preludii epice", apărut la Editura "Mihai Eminescu". Alte volume: "Cântec de violoncel: 60 de texte lirice", 2002, "Urme: 51 de texte lirice", 2004, "Când Dumnezeu îmi spunea pe nume", roman, 2008.

A cunoscut succese literare însemnate cu romanele cu note autobiografice „Cei morţi înainte de moarte” (reeditat recent) şi „Nu te opri, nu te întoarce”, 2016, pentru care a primit Premiul Colocviului Romanului Românesc. A mai primit Premiul pentru proză scurtă Tudor Arghezi (1985) şi Premiul pentru proză scurtă Gib Mihăescu (1986), potrivit Agerpres.