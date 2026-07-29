Locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar, a murit. Era fascinat de zbor încă din copilărie

Mihai Vîrdol a murit.

Mihai Vîrdol a murit.

Anunțul a fost făcut de Forțele Aeriene Române. Locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit.

„Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.



În astfel de momente de grea încercare, cuvintele sunt prea mici pentru a exprima pierderea unui camarad de arme, a unui profesionist desăvârșit și a unui om de aleasă ținută morală. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna.



Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți camarazii cu care a împărțit cerul, misiunile și idealurile. Le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în aceste clipe de profundă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis Forțele Aeriene Române.

„Sunt vești pe care nimeni nu și-ar dori să le scrie. Astăzi ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

În spatele uniformei a fost un om. Un fiu, un prieten, un camarad. Un pilot care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu un profesionist desăvârșit, un om de caracter și un coleg pe care te puteai baza.



Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de camarazii care au împărțit cu el cabine de pilotaj, misiuni, emoții și responsabilități. Le transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe.

Există plecări care lasă un gol pe care nici timpul nu îl poate umple. Astăzi, cerul militar românesc este mai sărac. Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Dumnezeu să te odihnească în pace, camarade”, a transmis și Armata României.

Mihai Vîrdol avusese un accident de motocicletă. A fost în stare gravă la spital, în comă indusă, dar din păcate, nu a supraviețuit.

Mihai Vîrdol și-a dorit de când era mic să fie pilot militar

Mihai Vîrdol spunea că și-a dorit de când era mic să fie pilot militar:

„A fost o meserie inspirată. Tatăl meu a fost pilot instructor pe MIG-ul 21, în anii 80-90 și când am văzut cât de frumoasă este aviația, am decis la vârstă de 5 ani că voi deveni pilot militar”.

Destinul i-a ghidat paşii spre aviație, iar tatăl său cdor Daniel Vîrdol - fost pilot militar, instructor pe avioane de vânătoare Mig 21 şi IAR 99 Şoim - a fost cel care i-a insuflat dragostea pentru una dintre cele mai riscante şi mai frumoase profesii din lume care-ți dă libertate şi satisfacție - zborul.

„ZBORUL este o profesie în care te concentrezi pe misiunea pe zbor şi nimic altceva nu mai există din momentul în care ai decolat. O profesie care cere pasiune şi sacrificii iar pe măsură ce devii pilot experimentat constați că petreci din ce în ce mai puțin timp acasă. O profesie în care te confrunți cu situații limită la care trebuie să acționezi în timp record şi să ai viteză de reacție pentru situațiile de urgență. O profesie care necesită antrenament fizic şi mental iar pentru asta mă pregătesc intens”, spunea Mihai Vîrdol.

Mihai Vîrdol a povestit că era fascinat de zbor încă din copilărie. Urmărea în fiecare zi cu atenție cum decolau Mig-urile de pe aerodromul de la Deveselu visând ca într-o zi să poată atinge zările.

Îşi amintea că a promovat alături de tatăl său, c-dor Daniel Vîrdol, imaginea aeronavei IAR 99 Şoim. Acesta a fost momentul când a prins drag de aviație şi a ştiut că trebuie să devină aviator dorindu-şi asemenea tuturor copiilor de 15 ani care vizionaseră Top Gun, să fie Tom Cruise.

Mihai Vîrdol a povestit cu emoție despre primul zbor din viața sa profesională: „Un zbor unic şi înălțător suletului meu executat în dublă comandă pe IAR -99 Şoim alături de tatăl meu. El se pensiona şi executa ultimul zbor iar eu, elev fiind în primul an de studii, am primit aprobare pentru primul zbor inițiatic. La aterizare, tata mi-a predat ştafeta înmânându-mi casca de pilot şi de atunci o port cu respect şi peste tot ín lume. După terminarea studilor am ales aviația de transport, Baza 90. Aviația de transport mi-a deschis aripile, am căpătat experiență şi posibilitatea de a vedea lumea. Am executat misiuni de toate tipurile peste tot ín lume, stingere incendii, evacuare medicală, lansări paraşutişti, zboruri de inserție şi extracție”.

Printre multe altele, a zburat în teatrele de operații din Afghanistan, Kosovo, Iraq, a participat la exerciții naționale şi internaționale European Spartan 2023, European Spartan 2024, Sea Sheald, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport, Air Defender.