Academia Atlantykron: Energia viitorului, inteligența artificială și explorarea spațiului, la Capidava

În perioada 31 iulie-7 august 2026, pe insula dunăreană „Inelul de Piatră” de la Capidava, va avea loc cea de-a 37-a ediție a Academiei Atlantykron, unul dintre cele mai originale proiecte educaționale interdisciplinare.

Într-o lume dominată de inteligență artificială, transformări tehnologice accelerate și noi provocări globale, Atlantykron continuă să demonstreze că viitorul poate fi înțeles, explorat și construit prin educație, dialog și creativitate.

Sub genericul „ORIZONTURI. DINCOLO DE LIMITE”, ediția din acest an va reuni oameni de știință, cercetători, specialiști în inteligență artificială, exploratori ai spațiului, scriitori, artiști, profesori și tineri pasionați de cunoaștere într-un adevărat laborator al ideilor și al viitorului.

Un moment istoric pentru Atlantykron

Ediția 2026 are o semnificație specială, deoarece marchează începutul unei noi etape în dezvoltarea proiectului. După aproape patru decenii de activitate, Asociația Atlantykron a fost desemnată oficial „Asociație pentru UNESCO” pentru mandatul 2026–2029, o recunoaștere care confirmă contribuția la promovarea educației, culturii, științei, dialogului intercultural și dezvoltării durabile.

This distincție plasează Atlantykron într-o rețea internațională de inițiative care promovează valorile UNESCO și consolidează statutul evenimentului ca reper al educației nonformale din România.

De la NASA și programul Artemis la energia viitorului

Participanții vor avea ocazia să intre în contact direct cu unele dintre cele mai fascinante teme ale prezentului și viitorului: inteligența artificială, explorarea spațiului, energia hidrogenului, energia nucleară, biodiversitatea, geopolitica, educația viitorului și complexitatea lumii contemporane.

Printre invitații speciali ai ediției se numără:

Gen. (r) Dumitru-Dorin Prunariu, singurul cosmonaut român;

Ravi Prakash, inginer NASA Jet Propulsion Laboratory și unul dintre colaboratorii programelor de explorare spațială ale agenției americane;

Dr. Florin Păun, expert internațional în inovare și tehnologii emergente;

prof. Alexandru Mironov, fondatorul Academiei Atlantykron;

Dr. Florin Munteanu, președintele Centrului pentru Studii Complexe;

specialiști din România, SUA, India, Canada și alte țări.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi tradiționala teleconferință NASA, dedicată în acest an programului lunar Artemis, considerând următorul mare pas al omenirii în explorarea spațiului.

O școală a viitorului în mijlocul naturii

Atlantykron este mai mult decât un festival sau academie de vară. Este o experiență educațională unică, desfășurată pe o insula de pe Dunăre, unde participanții învață direct de la specialitate și experimentează idei aflate la frontiera cunoașterii.

Programul include conferințe, dezbateri, ateliere și activități practice dedicate inteligenței artificiale, radiocomunicațiilor spațiale, astronomiei, biodiversității, supraviețuirii în natură, artei, literaturii SF, dezvoltării personale și noilor tehnologii.

Participanții vor putea descoperi cum funcționează sistemele AI, cum sunt dronele și realitatea virtuală, cum se comunică în spațiu, care sunt noi surse de energie ale viitorului și cum pot fi înțeles schimbările accelerate ale societății moderne.

Un proiect care inspiră generații

De la prima ediție organizată în 1990, Atlantykron a devenit un fenomen cultural și educațional. De-a lungul timpului, mii de tineri au trecut prin experiența Atlantykron, mulți dintre ei devenind ulterior cercetători, profesori, antreprenori, jurnaliști, scriitori sau specialiști în domeniile de vârf.

Pe insula de la Capidava au conferențiat personalități internaționale din domeniile științei, culturii și explorării spațiale, iar proiectul a fost prezentat de-a lungul anilor în sute de articole, reportaje și documentare din România și din străinătate.

Viitorul începe la Capidava

Într-o viață în care societatea caută răspunsuri la întrebările din ce mai complex, Atlantykron oferă un spațiu de întâlnire întreștiință, tehnologie, cultură și imaginație.

Timp de opt zile, insula de la Capidava devine locul unde viitorul nu este doar discutat, ci trăit.

Mai multe informații regăsiți în comunicatul de presă atașat în format doc. și pdf și accesând site-ul www.atlantykron.org.