Bolojan face diseară ședință de Guvern. Decizia, luată fulger / update

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Bolojan face ședință de Guvern marți, 28 iulie.

Deși nu era nimic anunțat pentru astăzi în programul Executivului, Ilie Bolojan a decis să facă ședință de Guvern la ora 20.00. Nu se știe, până la acest moment, motivul ședinței de Guvern. Este o ședință extraordinară de Guvern în format hibrid. Tot astăzi a fost și greva medicilor. Pe surse a apărut informația că pe agenda ședinței de guvern s-ar afla Memorandumul prin care ministrul Sănătății, Cseke Attila, a propus deblocarea a peste 7.800 de posturi din sistemul sanitar.

Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7.805,5 de posturi în sistemul sanitar, în urma finalizării analizei efectuate, realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor solicitate

Din totalul posturilor propuse:

-7.360 de posturi sunt pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătății, a unităților administrativ teritoriale și spitalelor din alte rețele;

-445,5 posturi sunt pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea:

-1.336 posturi de medic;

-2.923 posturi de asistent medical;

-2.823 posturi pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc)

-278 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Ministerul Sănătății a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale.

Spitalele care desfășoară activități medicale cu un grad mai ridicat de complexitate și care gestionează cazuri mai dificile au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au primit un număr de posturi adaptat nevoilor identificate, după aplicarea criteriilor.

„Așa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl țin în picioare. De aceea, voi continua să susțin profesioniștii din sănătate și măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienți.”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila

Ministerul Sănătății transmite în circuitul de avizare Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

VEZI ȘI: PSD nu va vota forma actuală a legii salarizării. Sorin Grindeanu: Pîslaru să lase deplasările pe bani publici în weekend, la Bruxelles, la familie



Cseke Atilla spune că UDMR nu va susţine legea salarizării în forma actuală



Senatorul Cseke Attila a declarat marţi că parlamentarii UDMR nu vor putea susţine proiectul legii salarizării în forma actuală, adăugând că el este deschis la propunerile venite din partea partenerilor sociali.

El a precizat că săptămâna trecută a formulat multiple propuneri de modificare a proiectului, care au fost ulterior discutate cu Ministerul Muncii, care este iniţiatorul documentului, şi că mare parte dintre ele se regăsesc şi în aşteptarea sindicatelor, inclusiv în discuţia de la Palatul Cotroceni.

"Am convenit şi am fost de acord că aceste propuneri de modificare sunt în sprijinul sistemului medical românesc. De asemenea, Ministerul Sănătăţii, în această perioadă, a iniţiat un memorandum pentru deblocarea posturilor în sistemul sanitar. Suntem la a doua variantă pe baza criteriilor solicitate. Ieri am pus pe circuitul de avizare interministerială şi aşteptăm că acest memorandum să aibă toate avizele, astfel încât să putem să deblocăm peste 7.800 de posturi din sistemul medical românesc. Deci suntem în continuare deschişi şi în relaţia cu partenerii sociali, în condiţiile în care acest proiect legislativ nu ne aparţine, dar evident suntem interesaţi să-l îmbunătăţim, fiind vorba despre un jalon al României", a afirmat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii, la Parlament.

Reacția lui Alexandru Rogobete, fostul ministrul al Sănătății privind greva medicilor

Greva de marți din sistemul de sănătate nu este doar despre salarii, este un strigăt pentru respect, a declarat luni social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății.

„Greva din sistemul de sănătate nu este doar despre salarii. Este despre viitorul României. Este despre demnitatea care le-a fost luată medicilor, asistenților medicali, infirmierilor, brancardierilor, farmaciștilor, psihologilor, biologilor, biochimiștilor, kinetoterapeuților și tuturor celor care, în fiecare zi, aleg să rămână lângă pacienți atunci când viața atârnă de un fir de ață. În spitale nu lucrează cifre dintr-un tabel Excel. Lucrează oameni. Oameni care intră în gardă când alții dorm, oameni care își văd copiii prea puțin pentru că salvează copiii altora, oameni care își consumă energia, sănătatea și sufletul pentru ca fiecare pacient să mai primească o șansă. Munca lor nu poate fi redusă la un calcul contabil și nici sacrificată în numele unor decizii politice lipsite de înțelegerea realității din spitale, a scris Alexandru Rogobete.

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