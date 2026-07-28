"Un chirurg care operează pe creier în România, mai puțin plătit decât un culegător de roșii din Suedia". Dr. Ciuhodaru, "întrebare de un milion de puncte"

Sursa Foto: Facebook Tudor Ciuhodaru

În contextul grevei din sistemul sanitar, medicul Tudor Ciuhodaru susține că problemele din sănătate au fost ignorate ani la rând și acuză blocarea unor proiecte legislative.

În contextul grevei personalului medical din țară, pe fondul nemulțumirilor generate de legea salarizării, doctorul Tudor Ciuhodaru, șeful Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Nicolae Oblu” din Iași, a discutat în exclusivitate cu DC News despre problemele din sistemul sanitar care au fost ignorate ani la rând.

"Eu nu cred că medicii ar trebui să se cedeze"

"Pacienții nu vor fi afectați. Aici vorbim de Spitalul de Primiri Urgențe „Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Spitalul Regional este important în ceea ce privește urgențele neurologice și neurochirurgicale. De la AVC, până la tumoră, toată Moldova și nu numai, inclusiv cea de peste Prut, apelează la noi. Nu se va pune problemă niciodată problema să nu tratăm o urgență.

Trăim într-o țară care este un paradox. Avem un număr mai mic de personal medical decât media din Uniunea Europeană, dar pe de altă parte îi trimitem în străinătate și am început și blocarea posturilor. Mulți dintre rezidenții de anul trecut, practic, nu și-au găsit loc de muncă.

Am peste 30 de ani de medicină de urgență. Obiectivul major al grevei nu este să le facem grea viața pacienților, toată lumea vrea să fie tratată repede și bine, mai ales atunci când ajungi într-o situație de urgență, problema este cu cine o faci. Cu cine o faci? Tot mai puțini aleg medicina de urgență, terapia intensivă sau specialități chirurgicale. Sunt grele pur și simplu. Sunt de-a dreptul solicitante. Uzura este maximă, iar din cauza condițiilor și a recompenselor mici nu mai vrea nimeni. Am tratat colegi, apropo de AVC și infarctul miocardic acut. Unii nu au mai putut fi salvați, din păcate. Au fost și cu cancer. Munca de noapte este cel mai mare risc pentru AVC, cancere și infarct.

Ciuhodaru: De ce cineva care te operează pe creier în România este mai puțin plătit decât un culegător de roșii din Suedia?

Întrebarea cheie este: De ce cineva care te operează pe creier în România, în zona specialității mele, este mai puțin plătit, iar informația o găsiți peste tot pe internet, e verificabilă, decât un culegător de roșii din Suedia?

Eu nu cred că medicii ar trebui să cedeze. Țineți minte grevele profesorilor? După ce au cedat, au pierdut. Țineți minte problemele cu medicina de familie acum câțiva ani? Au cedat și au pierdut. E vorba despre a găsi niște soluții concrete care să aducă în sistemul medical lucruri normale. Eu nu cred că legea va trece. Am văzut că și Înalta Curte se sesizează, apropo de proceduri și toate celelalte.

Eu am o întrebare de un milion de puncte. Ce le-a venit acum cu chestia asta? Practic, este o lovitură de grație dată sistemului de sănătate din România, și vorbesc atât despre medici și personal medical, cât și de pacienți. Ce le-a venit acum? De ce acum? Lucrurile și așa nu stăteau bine. Repet, în 2017, cu celebrul arestat Dragnea, când i s-a spus că pleacă medicii a înțeles ceva. Când pleacă doctorul de la Vaslui, de la Botoșani, în concediu medical sau naște, nu mai are secția oameni. Nu are cine să trateze copiii. A înțeles chestia asta.

Mai am o altă întrebare. Văd că România are resurse nelimitate când este vorba despre demnitari și despre întrajutorarea altor țări prietene. Hai să vorbim despre demnitari. Suntem țara cu 5 vicepremieri, care plătește sume forfetare enorme pentru oameni care stau acasă, chiar și în sesiune extraordinară. Nimeni nu e la cabinetele parlamentare. Eu nu zic că un demnitar nu trebuie plătit, dar noi subvenționăm campania electorală a partidelor politice? Suntem cu toții nebuni? Iertați-mă, dar dacă vor să facă politică, pentru că ei spun că vor să facă bine pentru țară, atunci să o facă pe banii lor. Hai să tragem o linie aici. Vorbim de un aparat guvernamental enorm, sume forfetare, subvenționare partidelor, iar noi cu toți banii aceștia puteam să rezolvăm toate problemele din Sănătate. Nu era nicio problemă. Diferența majoră dintre colegii mei și deputați sau oamenii politici este că pe colegii mei îi vrea toată lumea în străinătate. Nimeni nu-i cere pe Bolojan, pe Dan, pe Grindeanu, pe cine vreți dumneavoastră.

"Să-mi spuneți și mie care sunt criteriile de performanță ale lui Bolojan sau ale lui Nicușor Dan"

În 2017, când s-au luat acele măsuri, s-a redus semnificativ exodul medical. Chiar s-au mai întors oameni în România pentru a lucra acasă. Era corect! Salariul medicilor era mai mare decât cel al demnitarilor. Este corect din punctul meu de vedere! Dacă tot vorbim de criterii de performanță, atunci să-mi spuneți și mie care sunt criteriile de performanță ale domnului Bolojan sau ale domnului Dan. Nu le știu! Momentul cu deficitul? A lovit în toți coasigurații din România. Acum vin toți coasigurații la urgență. Nu toți sunt rău voitori. Am o femeie pe care o știu, mama a trei copii, cu insuficiență renală, dializată, infarct miocardic, iar doamna nu poate munci nici dacă vrea. În momentul în care îi pui să plătească acele asigurări de sănătate îi iei pâine de la gură ei și copiilor ei. E pâinea pentru acei copii pe jumătate de an. Sănătatea devine mereu o prioritate în campania electorală la fel ca și educația. Sunt legi fundamentale care ar trebui, din punctul meu de vedere, să genereze rezolvări, cea pe educație și cea pe sănătate.

"Statul are obligația să ne asigure sănătatea"

Din punctul meu de vedere, sistemul de sănătate ar trebui să fie gratuit pentru toți românii. Nu spuneți că nu se poate. Uitați-vă la ultra capitaliștii englezi, la NHS, National Health System, Anglia. Ei sunt unii dintre inventatorii capitalismului. Acolo sănătatea este gratuită. Dacă ne uităm la Constituție, există un articol 34 în care ni se spune că dreptul la sănătate este garantat. Statul are obligația să ne asigure sănătatea. Cum o să o facă dacă nu are nici oameni care să lucreze în sistem? În sistemul de sănătate toată lumea este la fel de importantă. Dacă n-ai brancardieri, dacă n-ai infirmiere, dacă n-ai asistente, viața unui pacient este pusă în pericol în fiecare secundă", a explicat Tudor Ciuhodaru.

"Greva de azi e un nou semnal de alarmă"

Înainte de a fi contactat de DC NEWS, Tudor Ciuhodaru venise, pe pagina sa de Facebook, cu alte precizări despre situația critică în care se află sistemul medical românesc.

"Vreau ca munca și viața voastră să fie protejate. Greva de azi e un nou semnal de alarmă că așa nu se mai poate! Posturile blocate, personalul insuficient, gărzile prost plătite și nerecunoscute ca vechime în muncă, sporurile pentru condiții dificile de muncă diminuate, uzura fizică și psihică majoră pot crea oricând probleme pentru modul de reacţie în rezolvarea cazurilor.

1. În 2017, ca membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, am reușit adoptarea celei mai mari creșteri salariale din istoria sistemului medical din România.

2. E incredibil cum au blocat toate demersurile mele legislative ce vizau îmbunătățirea condițiilor din sistemul de sănătate, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Concret, au blocat toate legile ce asigură stoparea exodului și distribuția echilibrată la nivel național.

Concret, au blocat toate legile ce asigură stoparea exodului și distribuția echilibrată la nivel național:

1. ,,Legea 55” - proiectul meu de lege prin care cei de la ATI, UPU, Salvare și SMURD, toţi cei care efectuează activitate medicală de urgență în condiţii grele şi extrem de dificile să se poată pensiona-doar dacă vor- la 55 de ani, fără penalizare, similar altor meserii cu muncă grea. Prin acest proiect viața tuturor salvatorilor din sistemul de urgenţă va fi protejată.

2. Programul ,,Salvați Salvarea”: finanțarea prioritară a Serviciului de Ambulanță, considerat de importanță strategică, fiind cel care asigură cele mai multe din serviciile medicale de urgență + înființarea de substații de ambulanță (la fiecare 50000 de locuitori) + înființarea de noi UPU.

3. Deblocarea posturilor conform normativelor europene.

4. Plan național de asigurare a resursei umane în sănătate: întocmirea unei hărți strategice privind acoperirea în diverse specialități din anumite zone + structura anuală a posturilor scoase la rezidențiat adaptată la deficitul din anumite specialități și la ieșirile din sistem.

5. Facilități fiscale pentru dotarea cabinetelor și deduceri din impozitul pe salarii pentru medicii care aleg să lucreze în zone izolate sau defavorizate.

6. Salarizare în funcție de performanță: un salariu de bază (conform specialității și gradației) +sporuri (diferențiate în funcție de volum și gradul de dificultate).

7. Stimularea alegerii anumitor specialități/domenii de risc - încadrarea în categoria a doua de muncă a specialităților de risc precum medicina de urgență. ATI, radiologie, chirurgie şi SMURD + legea 55 (posibilitatea pensionării la realizarea stagiului complet de cotizare).

8. Plata gărzilor rezidenților din primul an de activitate.

9. Plata gărzilor la nivelul salariului actual (sunt la nivel de 2017) + stimulente pentru efectuarea mai multor gărzi (reduceri de impozit de 25% la peste 3 gărzi și de 50% la peste 6).

10. Gărzile vor fi considerate vechime în muncă.

11. Agresarea personalului medical aflat în misiune va fi încadrată la ultraj.

12. Prevenție ,,burnout”

13. Recunoaștere “burnout” ca boala profesionala, implicit codificare in DRG (Diagnostic Related Groups).

Sper să susțineți acest demers și ca toți cei care spun că le pasă de sistemul medical să pună în practică aceste proiecte de lege", a postat medicul Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

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