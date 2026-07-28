Radu Țincu, la greva generală din Sănătate: ATI-ul de la Floreasca este plin / Nu putem cere performanță fără finanțare!

Prof. univ. dr. Radu Ţincu, şeful Secţiei ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală, participă la greva generală din Sănătate. Foto: Agerpres

Prof. univ. dr. Radu Ţincu, şeful Secţiei ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală, participă la greva generală din Sănătate și a făcut mai multe declarații despre acest subiect.

Reprezentanții Federaţiei SANITAS au declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. La grevă participă și angajații Spitalului Floreasca din Capitală, printre care și prof. univ. dr. Radu Ţincu, şeful Secţiei ATI-Toxicologie.

Întrebat dacă este de acord ca greva generală să continue pe termen nelimitat, Radu Țincu a spus: "Da, dar cred că trebuie să le spunem oamenilor că toți cei care au nevoie de asistență medicală de urgență o vor primi, asigurăm sută la sută din asistența medicală de urgență și o treime din cazurile cronice. Totuși, trebuie să înțelegem cu toții că dacă nu facem nimic pentru creșterea sperformanței sistemului de sănătate nu putem avea pretenția unui act medical de calitate. Toată lume se plânge de faptul că nu avem servicii medicale foarte bune, dar în același timp nu finanțăm sistemul de sănătate și nu creștem numărul de personal medical".

Secția de ATI a Spitalului Floreasca din Capitală, plină

Întrebat câte operații au fost anulate astăzi, Radu Țincu a spus: "Nu pot să vă dau o cifră exactă, dar ce pot să vă spun este că în acest moment secția de ATI este plină, toate paturile sunt ocupate și azi noapte, pacienții care au venit, au primit îngrijirile de care au avut nevoie".

Cât despre numărul de pacienți care vin zilnic la Spitalul Floreasca, Țincu a precizat: "În camera de gardă cred că avem undeva între 250-300 de pacienți. Trebuie să vă mai spun un lucru, apropo de faptul că s-a vehiculat că sunt costuri foarte mari în marile spitale, Spitalul Floreasca asigură 40% pacienți din afara Bucureștiului. Este absolut normal să genereze costuri suplimentare, în condițiile în care asigurăm 40% din populația țării care are nevoie de asistență medicală".

Acesta a avut și un mesaj pentru parlamentari.

"Le transmit că sănătatea este un pilon important al societății, iar dacă nu înțelegem nici în al 12-lea ceas că subfinanțarea sistemului a dus la această situație, nu vom rezolva absolut nimic și dimpotrivă lucrurile se vor agrava în perioada următoare", a mai declarat prof. univ. dr. Radu Ţincu pentru Antena 3 CNN.

Impactul grevei generale din Sănătate asupra pacienților. Cine sunt cei mai afectați

Cât despre impactul grevei generale din Sănătate asupra pacienților, în cazul în care aceasta va dura trei săptămâni, așa cum a fost cea a profesorilor, acum 3 ani, Țincu a afirmat: "Ar fi foarte grav pentru că dacă pacienții cornici nu vor avea acces la servicii medicale sau vor fi temporizați, unii dintre ei, din păcate, vor dezvolta anumite complicații, patologia de bază se va agrava, vor suferi complicații care vor necesita apoi intervenții costisitoare. Eu cred că nu trebuie prelungită această situație".

Reamintim că negocierile care au avut loc ieri la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest. Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Liderii sindicali au anunțat că greva este pe termen nelimitat, dar pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.

Este pentru prima dată din 2016 încoace când avem o grevă generală în Sănătate. Atunci aceasta a durat timp de două zile.