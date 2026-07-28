"Greva de azi e un nou semnal de alarmă”. Tudor Ciuhodaru acuză blocarea reformelor din sănătate: Așa nu se mai poate

Sursa Foto: Facebook Tudor Ciuhodaru

În contextul grevei din sistemul sanitar, medicul Tudor Ciuhodaru susține că problemele din sănătate au fost ignorate ani la rând și acuză blocarea unor proiecte legislative.

În contextul grevei personalului medical din țară, pe fondul nemulțumirilor generate de legea salarizării, doctorul Tudor Ciuhodaru, șeful Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic „Dr. Nicolae Oblu” din Iași, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur, în care susține că problemele din sistemul sanitar au fost ignorate ani la rând.

"Greva de azi e un nou semnal de alarmă"

"Vreau ca munca și viața voastră să fie protejate. Greva de azi e un nou semnal de alarmă că așa nu se mai poate! Posturile blocate, personalul insuficient, gărzile prost plătite și nerecunoscute ca vechime în muncă, sporurile pentru condiții dificile de muncă diminuate, uzura fizică și psihică majoră pot crea oricând probleme pentru modul de reacţie în rezolvarea cazurilor.

1. În 2017, ca membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, am reușit adoptarea celei mai mari creșteri salariale din istoria sistemului medical din România.

2. E incredibil cum au blocat toate demersurile mele legislative ce vizau îmbunătățirea condițiilor din sistemul de sănătate, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Concret, au blocat toate legile ce asigură stoparea exodului și distribuția echilibrată la nivel național.

Concret, au blocat toate legile ce asigură stoparea exodului și distribuția echilibrată la nivel național:

1. ,,Legea 55” - proiectul meu de lege prin care cei de la ATI, UPU, Salvare și SMURD, toţi cei care efectuează activitate medicală de urgență în condiţii grele şi extrem de dificile să se poată pensiona-doar dacă vor- la 55 de ani, fără penalizare, similar altor meserii cu muncă grea. Prin acest proiect viața tuturor salvatorilor din sistemul de urgenţă va fi protejată.

2. Programul ,,Salvați Salvarea”: finanțarea prioritară a Serviciului de Ambulanță, considerat de importanță strategică, fiind cel care asigură cele mai multe din serviciile medicale de urgență + înființarea de substații de ambulanță (la fiecare 50000 de locuitori) + înființarea de noi UPU.

3. Deblocarea posturilor conform normativelor europene.

4. Plan național de asigurare a resursei umane în sănătate: întocmirea unei hărți strategice privind acoperirea în diverse specialități din anumite zone + structura anuală a posturilor scoase la rezidențiat adaptată la deficitul din anumite specialități și la ieșirile din sistem.

5. Facilități fiscale pentru dotarea cabinetelor și deduceri din impozitul pe salarii pentru medicii care aleg să lucreze în zone izolate sau defavorizate.

6. Salarizare în funcție de performanță: un salariu de bază (conform specialității și gradației) +sporuri (diferențiate în funcție de volum și gradul de dificultate).

7. Stimularea alegerii anumitor specialități/domenii de risc - încadrarea în categoria a doua de muncă a specialităților de risc precum medicina de urgență. ATI, radiologie, chirurgie şi SMURD + legea 55 (posibilitatea pensionării la realizarea stagiului complet de cotizare).

8. Plata gărzilor rezidenților din primul an de activitate.

9. Plata gărzilor la nivelul salariului actual (sunt la nivel de 2017) + stimulente pentru efectuarea mai multor gărzi (reduceri de impozit de 25% la peste 3 gărzi și de 50% la peste 6).

10. Gărzile vor fi considerate vechime în muncă.

11. Agresarea personalului medical aflat în misiune va fi încadrată la ultraj.

12. Prevenție ,,burnout”

13. Recunoaștere “burnout” ca boala profesionala, implicit codificare in DRG (Diagnostic Related Groups).

Sper să susțineți acest demers și ca toți cei care spun că le pasă de sistemul medical să pună în practică aceste proiecte de lege", a postat medicul Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

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