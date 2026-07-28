Austria intenționează să extindă serviciul militar obligatoriu

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Guvernul austriac a anunțat luni că intenționează să prelungească serviciul militar obligatoriu cu trei luni, până la un total de nouă luni în viitor, relatează dpa.

Miniștrii au ajuns la un acord pe această temă după negocieri îndelungate.

Coaliția tripartită intenționează acum să contacteze Partidul Libertății (FPO), de dreapta, și Verzii, în parlament, deoarece pentru această schimbare este necesară o majoritate de două treimi. Executivul sper că măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Guvernul a declarat că trei luni de antrenament obligatoriu de rezervă vor fi adăugate la serviciul militar de bază.

Într-o primă fază, schimbarea nu va avea niciun impact asupra actualului serviciu civil de nouă luni. Guvernul a declarat că acesta ar putea fi prelungit voluntar din 2027 cu două luni. Dacă anumite obiective de recrutare nu sunt îndeplinite, serviciul civil va fi prelungit obligatoriu din 2028, a adăugat executivul.

Prin această măsură, coaliția - formată din Partidul Popular (OVP, conservator), Social-Democrații (SPO) și Neos, partidul liberal - urmează în esență recomandările unei comisii de experți.

Motivul acestei măsuri ar fi situația de securitate, care s-a schimbat complet de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Austria este neutră din punct de vedere militar și nu este membră a NATO, potrivit Agerpres.