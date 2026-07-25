Trump schimbă tonul față de Iran. Ce spune despre negocieri și noi atacuri

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA rămân în contact cu Iranul, în pofida atacurilor americane care continuă pe timpul nopţii, relatează dpa.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA rămân în contact cu Iranul, în pofida atacurilor americane care continuă pe timpul nopţii, relatează dpa.

"Adică, chiar în acest moment, purtăm discuţii cu ei", a afirmat preşedintele american vineri după-amiază la Casa Albă, ca răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Trump nu a spus clar dacă contactele sunt directe sau se desfăşoară prin intermediari. Mai târziu, el a spus că vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio figurează printre cei implicaţi în discuţii şi că SUA sunt în contact cu diverse persoane.

Conflictul a escaladat recent prin noi atacuri.

SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie. La jumătatea lunii iunie, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui acord-cadru menit să pregătească terenul pentru încetarea războiului prin negocieri mai aprofundate.

De asemenea, din aprilie era în vigoare un armistiţiu, dar Trump a declarat recent că acesta a încetat în urma numeroaselor încălcări. Teheranul a spus, de asemenea, că nu se mai consideră legat de declaraţia preliminară de intenţie.

În aceeaşi întâlnire cu presa, Donald Trump a declarat că ia în considerare bombardamente şi mai importante asupra Iranului, într-un moment în care conflictul se extinde în regiune de acum cu lovituri saudite asupra rebelilor houthi în Yemen, potrivit AFP.

Media americane au relatat vineri despre o reuniune în cursul dimineţii între preşedintele republican, din ce în ce mai frustrat de impasul în care se află situaţia, şi cei mai apropiaţi consilieri cu scopul de a avea în vedere o operaţiune militară la scară largă în Iran.

Casa Albă nu a luat încă o decizie cu privire la acest subiect, a afirmat Donald Trump în faţa presei.

"De fapt, discutăm în acest moment", a declarat Donald Trump, referindu-se la conducători iranieni. "Cred că ei devin din ce în ce mai serioşi odată cu trecerea zilelor, poate pentru un motiv evident", a adăugat el, făcând aluzie la bombardamentele cotidiene pe care SUA le efectuează asupra Iranului de aproape două săptămâni.

Iranul are de ales între a încheia un acord cu Washingtonul sau a face faţă "unui nivel mai rău" de bombardamente, a afirmat preşedintele american.

"Noi suntem pregătiţi, gata să o facem, dar noi le vorbim, deci atât timp cât discutăm ... Vom vedea ce va ieşi din asta", a declarat el.

Anterior, Iranul revendicase la rândul său o nouă ripostă la loviturile americane cu atacuri asupra instalaţiilor militare utilizate de SUA în Bahrain, Iordania şi Kuweit.

Armata SUA a deschis focul asupra unui petrolier. Ce încerca să facă nava

Armata americană a anunţat vineri că a neutralizat un petrolier care încerca să forţeze blocada impusă de SUA porturilor iraniene, trăgând asupra sălii motoarelor acestuia şi a afirmat că nava nu se mai îndreaptă spre Iran, relatează AFP.

"Am neutralizat petrolierul după ce echipajul său a încercat să forţeze blocada de cel puţin patru ori. Echipajul a fost avertizat în mai multe rânduri, dar nu s-a conformat, iar forţele americane din zonă au neutralizat nava după ce au tras asupra sălii maşinilor.

Nava nu se mai îndreaptă spre Iran", a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (Centcom), într-un comunicat.