Drona de la Buzău, ratată de italieni. ”O amenințare de tip Shahed, Geran 2”. Ultimele informații de la MApN

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Sunt ultimele informații de la MApN despre drona doborâtă în Buzău, după o oră și 20 de minute de la intrarea în spațiul aerian românesc.

”Echipele Ministerului Apărării Naționale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri, 24 iulie, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Astfel, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru, județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești” anunță MApN în această seară.

Astăzi, 24 iulie 2026, ”sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09:39, o țintă aeriană care evolua la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

La ora 11.02, una dintre cele două aeronave ale Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o în zona localității Padina, din județul Buzău.

Au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru ca angajarea țintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populație” mai precizează MApN.

Drona a fost doborâtă, așa cum prezicează MApN de către aeronavele Forțelor Aeriene Române. Anterior, aeronavele de luptă ale Forțelor Italiene se pare că au ratat ținta.

”O amenințare de tip Shahed, Geran 2”

”Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed, Geran 2”, a declarat generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, care a sustinut o conferință de presă alături de generalul Gheorghe Maxim, comandatul operațiunii.

”Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, a adăugat el. Totuși, generalul a explicat că ”nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”.

”Aeronavele italiene au angajat ținta”

Aceasta ar putea avea legătură cu atacurile rusești din regiunea Odessa, care au continuat după ora 12:00. În acest context, una dintre drone a intrat în spațiul aerian al României. Oficialii dau asigurări că vorbim despre o singură dronă care a intrat în spațiul aerian al României. ”De la intrarea în spațiul aerian național ținta a fost însoțită permament”, susține generalul Maxim: ”S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă” precizează el.

”Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil, nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de avionul Eurofighter italian nu a lovit ținta. (Au tras) la Vest de Dunăre, în județul Brăila”, a mai precizat generalul Gheorghe Maxim.

După câteva minute, pilotul român de la manșa F 16 a reușit să doboare drona.