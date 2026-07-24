Primarul din Pogoanele, după drona doborâtă din Buzău: Nu aveam un scenariu pentru o astfel de situație. Cum să reacționăm? Ne-au luat pe nepregătite

Primarul din Pogoanele, după drona doborâtă din Buzău: Nu aveam un scenariu pentru o astfel de situație. E o problemă! / captură B1 TV

Drona doborâtă vineri în județul Buzău, după avertizările RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, a surprins inclusiv autoritățile locale. Florin Dumitrașcu, primarul orașului Pogoanele, a declarat pentru DC News că nu a primit informații oficiale despre incident și că administrația locală nu avea un plan pentru o asemenea situație.

„Nu am niciun fel de informație. Înainte am auzit zgomote de avioane, de explozii în zona noastră. Probabil, dacă s-a întâmplat treaba asta, a fost undeva în apropiere de Pogoanele”, a declarat Florin Dumitrașcu pentru DC News.

Întrebat cum au reacționat autoritățile locale după emiterea mesajului RO-Alert, primarul a explicat că nu exista un protocol pregătit pentru o astfel de situație.

„Păi, cum să reacționăm? Ne-au luat pe nepregătite. N-am avut o reacție, pentru că nu avem un scenariu la chestia asta. Nu am fost instruiți în direcția asta. Pentru orice cataclism există scenarii, dar pentru o situație de acest fel nu aveam, pentru că nici nu ne gândeam că poate ajunge o dronă până aici”, a spus edilul.

Acesta a precizat că locuitorii orașului nu au intrat în panică imediat după primirea alertei.

„Nu, lumea nu s-a panicat. Cred că după ce vor vedea știrile la televizor se vor panica mai mult. Au privit situația cu neîncredere și nu erau siguri că, într-adevăr, se întâmplă așa ceva. Mai ales că nu am auzit nimic, nici explozii, nici avioane trecând prin zona noastră”, a adăugat primarul pentru DC News.

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Apel la calm pentru populație

Florin Dumitrașcu le recomandă locuitorilor județului Buzău să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să nu intre în panică.

„Le transmit să își păstreze calmul și să reacționeze exact cum sunt îndemnați prin mesajele RO-Alert. Acolo sunt precizate măsurile pe care trebuie să le ia, inclusiv să se adăpostească în beciuri sau în alte spații sigure. Să își păstreze calmul în astfel de situații”, a afirmat acesta.

Edilul consideră că incidentul arată necesitatea consolidării sistemului de apărare antiaeriană al României.

„Sperăm ca sistemul românesc de apărare antiaeriană să fie perfecționat. Dacă o dronă a ajuns până aici, înseamnă că este o problemă. Înțelegeam dacă era vorba despre zona Galați sau Tulcea, dar dacă a ajuns până aici, este clar că e o problemă”, a declarat Florin Dumitrașcu.

Întrebat dacă astfel de incidente s-ar putea repeta, primarul a răspuns: „Da, sigur. Cred că România lucrează deja la un sistem de apărare anti-dronă, din ce am văzut și eu prin mass-media”.