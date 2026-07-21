Mircea Geoană, după un moment de prestigiu pentru România la Aspen: Spectatorii din întreaga lume au ascultat Rapsodia Română

Mircea Geoană/ foto Crișan Andreescu

Mircea Geoană a transmis un mesaj după unul dintre cele mai importante momente ale aniversării a 20 de ani ai Institutului Aspen România.

Aspen este o organizație non-guvernamentală care promovează leadershipul, dialogul și dezbaterile pe teme importante pentru România și regiune. Evenimentul s-a desfășurat la Aspen, în Colorado, locul de origine al rețelei internaționale Aspen.

"Publicul american și spectatorii din întreaga lume au ascultat Rapsodia Română"

"Al treilea și cel mai emoționant moment al celebrării celor 20 de ani ai Institutului Aspen România a avut loc la Aspen, Colorado, locul în care, acum 76 de ani, a luat naștere ideea Institutelor Aspen. În cadrul Aspen Music Festival, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, publicul american și spectatorii din întreaga lume au ascultat Rapsodia Română de George Enescu, o lucrare ce exprimă în mod unic esența spiritului și identității naționale românești. Mulțumiri speciale maestrului @cristian.macelaru, membru de onoare al Institutului Aspen România, pentru contribuția sa la includerea Rapsodiei Române în programul unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică din lume", a postat Mircea Geoană pe Facebook. VEZI VIDEO AICI!

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