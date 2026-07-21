Dezbatere la DC News: Miorița, blocată la export. Cine este vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?

România pierde încă o piață de export după ce Comisia Europeană a interzis vânzările de animale vii în țările terțe.

Dacă interdicția nu se ridică rapid, va fi dezastru în zootehnie. Pentru că este un subiect extrem de important, am făcut o dezbatere la DCNews.

Conf. univ. dr. Mihai Daneș, Academia de Științe Agricole și Silvice, Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii, Dan Dumitru, secretar al Asociației Uniunea Oierilor, Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescătorilor de ovine „Păstorul Crișana” și președintele Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine din România Romovis, răspund la întrebările ridicate de miile de fermieri loviți de această criză:



De ce s-a ajuns la interdicția exporturilor?

Cine este vinovat, de cine depinde rezolvarea crizei?

În ce zone evoluează focare de pestă în turmele de oi și capre? Cât de mari sunt efectivele afectate?

Mai poate fi oprită răspândirea bolii, mai pot fi izolate focarele?

Care sunt costurile, ce facem să se ridice mai repede interdicția; vaccinare sau sacrificare?

Dezbaterea poate fi urmărită la DC News, marți, 21 iulie, de la ora 16.00, pe Youtube și Facebook.