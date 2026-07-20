Stenograme din ședința PNL. Contre Veștea, Thuma și Bolojan. Chirieac: Să se demită și el!

Ilie Bolojan / Inquam Photos, Octav Ganea

Sunt tensiuni la cote maxime în PNL!

Conducerea PNL a fost în ședință, în Biroul Permanent Național, prima după ce instanța a suspendat aplicarea unor decizii ale Congresului împotriva puciștilor lui Adrian Veștea. Înainte, în partid și-n spațiul public a apărut manifestul unei aripi liberal-conservatoare. Subiectul a fost comentat de analistul Bogdan Chirieac, la România TV, în emisiunea în "Cheia Zilei", moderată de jurnalistul Niels Schnecker.

Stenograme din ședința PNL

Președintele PNL Brașov, Adrian Veștea, și președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, ambii din aripa liberal-conservatoare din PNL, i-au cerut lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri în filialele județene.

”Cred că ar fi normal să facem alegeri în organizații și să vedem care sunt adevărații lideri ai PNL la nivel județean. Altfel, nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare. Ar fi democratic și bărbătește să facem aceste alegeri în filialele județene”, a spus Adrian Veștea, conform unor stenograme prezentate de Antena 3 CNN.

”Ar trebui să fie alegeri în organizații, așa cum este normal și cum s-a făcut din 1990 încoace, ca să nu ne mai ascundem după interimari și interpretări”, ar fi spus și Hubert Thuma.

După ce a fost criticat că a demis oamenii PNL ca să pună în loc oameni ”racolați” de pe la SOS, Ilie Bolojan ar fi răspuns că ”aducând oameni noi, putem să dezvoltăm aceste județe”.

”Pot să accept supărări, dar într-un mod corect. Cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale și parlamentare, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență” le-a mai spus președintele PNL.

"Sunt personalități cunoscute și e greu să scapi de ei peste noapte"

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Dacă domnul Bolojan vrea reforme în PNL ar trebui să se demită și el. Cel puțin în campania electorală, la prezidențiale, rezultatul obținut de PNL, de Nicolae Ciucă în 2024, este unul jenant. Ar trebui să demită și să se demită, dar nu o să o facă. La mulți ani, domnule Ilie Bolojan! Vă urăm mulți ani în fruntea partidului. În statut se spune, cel pe vechi, că ultimele 10 organizații în clasamentul rezultatelor își pierd președinții de drept. Practic, președinții ultimelor 10 clasate trebuie schimbați. E un lucru care înțeleg că nu s-a întâmplat până acum, deși e trecut în statut. Poate una din cele 10 e Bihorul. Adică nu prea avem ce spune. Lasconi l-a bătut pe Ciucă la Bihor. În vizorul lui Bolojan rămân Thuma, Rareș Bogdan, Gheorghiu, Veștea și ceilalți puciști. De Cătălin Predoiu nu prea se mai vorbește. Cătălin Predoiu nu a vrut să se amestece în acest partid capturat. El e un om de stat și a demisionat. Nu s-a înțeles cu președintele de partid, nu cred că și-a schimbat punctul de vedere, ci pur și simplu a plecat. Nu mai este în acest calcul cu instanța, datul afară, lupta cu Bolojan și pusul la loc. Sunt toți liberali puternici. Sunt personalități cunoscute și e greu să scapi de ei peste noapte, așa cum s-a și văzut.

Platforma liberal-conservatoare "va ține vie flacăra liberalismului în România"

Vizavi de platforma liberal conservatoare prezentată am văzut tot felul de reacții care mai de care mai interesante. De exemplu, Dan Motreanu a spus de această platformă că e un fel de 'lac în Marea Neagră'. Cu alte cuvinte, noi avem asta deja în istoria noastră și nu ne mai trebuie. Acum, cu toată dragostea pentru domnul Dan Motreanu, etern secretar general și lider al PNL, cu toată prețuirea pentru domnia sa, știm că va rămâne acolo. Și dacă tovarășul Nicolae Ceaușescu vine șef la PNL, mâine, Dan Motreanu va fi tot în fruntea partidului. N-am nicio îndoială. Platforma asta de tip 'lacul din Marea Neagră' este absolut necesară. Astăzi, când vorbim, PNL nu există. Există USR în locul lui. Faptul că vine o platformă liberal-conservatoare în interiorul partidului, deși nu văd cum va fi în interior, sau în exteriorul lui, va ține vie flacăra liberalismului în România. În ultimul an de zile a fost vreo decizie liberală în acest guvern? Hai că pe socialiști îi înțeleg, dar pe ei? Liberalismul așa cum este el de la sursă cu statul minimal, cu inițiativa privată, cu valorile conservatoare, cu biserica, familia, nu mai e la noi”.

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