Conducerea PNL, convocată în ședință după deciziile instanțelor privind Congresul. Pe agendă, și tensiunile interne

Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Conducerea Partidului Național Liberal se reunește luni, de la ora 19.00, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, pentru a analiza situația creată după suspendarea în instanță a hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar al formațiunii, au declarat surse DC News.

Întâlnirea are loc după ce instanțe din București și Ilfov au dispus suspendarea deciziilor luate la congres, situație care obligă conducerea partidului să stabilească modul în care PNL își va desfășura activitatea în perioada următoare.

Potrivit surselor DC News, unul dintre principalele subiecte aflate pe ordinea de zi este stabilirea cadrului de funcționare al partidului, în condițiile în care hotărârile congresului au fost suspendate de instanță.

Liderii liberali urmează să discute implicațiile juridice și politice ale acestor decizii și să stabilească măsurile care trebuie adoptate până la clarificarea situației.

Platforma internă inițiată de tabăra favorabilă colaborării cu PSD, pe agenda ședinței

Surse DC News mai spun că în cadrul reuniunii va fi analizată și inițiativa unui grup de membri ai PNL de a crea o platformă internă care contestă direcția actuală a partidului în privința relației cu PSD.

Potrivit acelorași surse, susținătorii acestei inițiative consideră că decizia PNL de a exclude o colaborare cu formațiunea condusă de Sorin Grindeanu trebuie rediscutată în interiorul partidului.

Tensiunile din PNL continuă

Formațiunea traversează o perioadă de tensiuni interne, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim ministru de către președintele Nicușor Dan, decizie care a generat nemulțumiri în interiorul partidului.

Deși Adrian Veștea nu a obținut votul de învestitură în Parlament, surse DC News susțin că gruparea din PNL care susține o apropiere de PSD continuă demersurile pentru schimbarea direcției politice promovate de actuala conducere, la inițiativa lui Ilie Bolojan.