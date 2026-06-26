Prima reacţie din PSD după ce Siegfried Mureşan a fost propus prim-ministru de PNL-USR-UDMR

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a făcut primele declaraţii după ce PNL, USR şi UDMR l-au propus pentru funcţia de prim-ministru.

Vicepreşedintele PSD Diana Tuşa susţine că PNL şi USR "îşi bat joc de România", iar după ce "au urlat o lună de zile să vină PSD-ul să-şi asume", votând în acelaşi timp rezoluţii după rezoluţii că nu mai fac niciodată Guvern cu PSD, acum 'schimbă foaia'.

"PNL şi USR îşi bat joc de România! După ce au urlat o lună de zile 'să vină PSD-ul să-şi asume', votând în acelaşi timp rezoluţii după rezoluţii că nu mai fac niciodată Guvern cu PSD, acum schimbă foaia. În fapt, nu vor niciun alt Guvern. Nu vor soluţii. Doar inventează motive ridicole, condiţii absurde şi crize false pentru a-şi păstra scaunele, salariile, casele de protocol şi privilegiile. O adunătură de politicieni egoişti şi iresponsabili, care au transformat blocajul guvernamental în meserie, sacrifică viitorul unei ţări întregi pentru interesele lor meschine. Dezgustător!", a scris Tuşa, vineri, pe Facebook.

PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, se arată într-un comunicat transmis, vineri, de USR şi PNL.

"PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan. România are nevoie de un Guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele şi să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor", precizează sursa citată.