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Prima reacţie din PSD după ce Siegfried Mureşan a fost propus prim-ministru de PNL-USR-UDMR

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iun 2026
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agerpres_19377627

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a făcut primele declaraţii după ce PNL, USR şi UDMR l-au propus pentru funcţia de prim-ministru.

 Vicepreşedintele PSD Diana Tuşa susţine că PNL şi USR "îşi bat joc de România", iar după ce "au urlat o lună de zile să vină PSD-ul să-şi asume", votând în acelaşi timp rezoluţii după rezoluţii că nu mai fac niciodată Guvern cu PSD, acum 'schimbă foaia'.

"PNL şi USR îşi bat joc de România! După ce au urlat o lună de zile 'să vină PSD-ul să-şi asume', votând în acelaşi timp rezoluţii după rezoluţii că nu mai fac niciodată Guvern cu PSD, acum schimbă foaia. În fapt, nu vor niciun alt Guvern. Nu vor soluţii. Doar inventează motive ridicole, condiţii absurde şi crize false pentru a-şi păstra scaunele, salariile, casele de protocol şi privilegiile. O adunătură de politicieni egoişti şi iresponsabili, care au transformat blocajul guvernamental în meserie, sacrifică viitorul unei ţări întregi pentru interesele lor meschine. Dezgustător!", a scris Tuşa, vineri, pe Facebook.

PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României, se arată într-un comunicat transmis, vineri, de USR şi PNL.

"PNL, USR şi UDMR înaintează o propunere comună pentru funcţia de prim-ministru al României, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan. România are nevoie de un Guvern care să gestioneze în mod responsabil urgenţele şi priorităţile ţării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele şi să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetăţenilor", precizează sursa citată.

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Comentarii (4)

Constantin   •   26 Iunie 2026   •   13:33

Dreapta la săltat în slăvi pe Băsescu și s-a văzut,pe Iohanis și s-a văzut,pe Bolojan care apus capac la tot, asta este adevarata dreapta .

udroiu   •   26 Iunie 2026   •   13:10

Nimic nu este mai rau decat AUR, la astia scandalul si tradarea sunt baza politicii ca altceva nu stiu sa faca.

Cristi   •   26 Iunie 2026   •   12:54

Dacă PSD votează asa ceva e terminat.

Marius   •   26 Iunie 2026   •   12:51

Bolo si Fritz fac pe dracu in patru sa ramana la butoane. Dupa ce au umplut sinecurile cu LGBT_isti si au vandut fara sa clipeasca aproape tot imprumutul SAFE catr tara de origine a opincarului naturalizat Fritz, nu-si pot imagina ca ar putea ramane fara portiunea de ciolan in ncare si-au infipt dintii. E de neconceput ca PSD sa muste si el din partea neafumata a ciolanului sau doamne fereste sa rezilieze vre-un contract dedicat special pentru nemtii aflati in prag de faliment. Singura rezolvare ramane tot AUR.

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