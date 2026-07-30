Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună. Întâlnirea cu George Simion este motivul

Sursa: Agerpres

Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit de două ori în acest an cu George Simion, preşedintele AUR. Claudiu Manda, secretarul general PSD, îl acuză de minciună pe premierul interimar.

Totul în contextul în care de un an de zile orice alianţă cu AUR a fost refuzată de toate partidele din fosta coaliţie. Însă Ilie Bolojan a recunoscut, într-un interviu acordat miercuri, 29 iulie, că a avut mai multe întâlniri cu George Simion, întâlniri despre care a menţionat că "nu mai ştiu când au avut loc".

"Domnule Bolojan,

MINCIUNA pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea politică.

Purtați întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. Și, ca de fiecare dată, românii sunt cei care plătesc prețul ambițiilor dumneavoastră.

O țară în care sistemul de sănătate este împins într-o criză profundă. O țară în care medici, asistenți, infirmieri și ceilalți angajați din spitale sunt obligați să iasă în stradă pentru a fi ascultați. O țară în care pacienții privesc cu teamă și nesiguranță spre un sistem care ar trebui să le ofere încredere și protecție.

Acestea sunt rezultatele unei guvernări fără dialog. Cu decizii luate unilateral. Cu calcule reci pe hârtie și fără respect pentru oamenii care țin această țară în picioare.

În timp ce România se confruntă cu aceste probleme reale, dumneavoastră pierdeți timpul explicând încă o MINCIUNĂ.

După ce ați împărțit lecții de moralitate, le spuneți acum românilor că întâlnirile cu George Simion sunt firești.

Nu întâlnirea este problema, domnule Bolojan. Nu ne surprinde. Este doar o nouă dovadă că, atunci când este vorba despre putere, principiile devin negociabile.

Însă le cereți din nou românilor să creadă altceva decât le-ați spus până ieri.

P.S. – Sunt 86 de zile de când România este blocată de încăpățânarea și lipsa dumneavoastră de viziune. De 86 de zile rămâneți la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion și prin negocieri făcute pe sub masă. Iar în loc să guvernați, vă consumați energia încercând să justificați noi minciuni, pe care vi le aplaudă doar boții, roboții și tiriboții", a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Când s-a întâlnit Ilie Bolojan cu George Simion

Întrebat dacă s-a întâlnit cu George Simion înainte de votul pentru Guvernul Veştea, Ilie Bolojan a spus că nu mai ştie când au avut loc discuţiile cu preşedintele AUR, dar a menţionat că s-a întâlnit de două ori cu acesta în 2026.

"Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (...) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta", a spus Bolojan miercuri la Digi 24.

El a adăugat că nu crede că a avut o discuţie cu George Simion înainte de votul pentru învestire a guvernului Veştea.

"Nu cred că a fost o discuţie înainte de guvernul Veştea. (...) Cred că a fost mai devreme. Dar nu ţin minte aceste date şi nu are rost să vin cu detalii", a afirmat acesta.

Anterior, chiar George Simion a spus că a vorbit cu Ilie Bolojan.

"Am vorbit și cu Ilie Bolojan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Nicușor Dan”, a spus liderul AUR.