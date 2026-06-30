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George Simion anunţă că AUR începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 30 Iun 2026
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george simion si nicusor dan
Foto: Agerpres

George Simion, preşedintele AUR, a anunţat startul demersurilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan.

"Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan! Astăzi și mâine venim cu multe vești bune de la ședința extraordinară a Consiliului Național de Conducere AUR", a transmis George Simion pe Facebook. 

În secţiunea de comentarii a postării, George Simion i-a transmis un mesaj direct preşedintelui Nicuşor Dan.

"Îl somăm pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligațiilor Constituționale!", a mai spus George Simion. 

Nicuşor Dan a fost întrebat ce părere are despre posibila sa suspendare, dar şi despre faptul că mulţi dintre susţinătorii săi din campania de acum un an ar vota pentru demitere. 

"Le transmit oamenilor că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel instinctul de politician te îndeamnă să mergi cu ce cred susținătorii", a declarat Nicuşor Dan.

În plus, preşedintele a declarat că nu ia în calcul desemnarea unui prim-ministru de la AUR. 
 
 

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