Diana Buzoianu: Orice proiect din țara asta ar avea nevoie doar ca PSD să nu mai fie acolo

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, anunţă că Guvernul demis încearcă, până la finalul lunii august, să salveze banii din PNRR de PSD.

România mai are timp până pe 31 august pentru a finaliza PNRR şi, astfel, să primească sume importante de bani de la Comisia Europeană. Legea salarizării, strategia pentru biodiversitate şi legea decarbonizării sunt jaloane importante care nu au fost încă îndeplinite, iar unele dintre ele nici nu mai au mari şanse să treacă.

În acest context, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, spune că Guvernul demis încearcă, în ultimele săptămâni din august, să salveze miliardele din PNRR de ... PSD.

"Avem probleme pe partea de reforme, în sensul că Strategia pentru Biodiversitate, așa cum a fost adoptată, nu cred că va putea fi văzută cu adevărat ca o reformă îndeplinită. Este vorba despre un miliard de euro.

Depinde foarte mult care va fi decizia Curții Constituționale de luni, pentru că în funcție de aceasta vom vedea dacă proiectul se întoarce în Parlament sau la Guvern. Va trebui să vedem exact care sunt etapele pe mai departe. Dacă vine răspunsul CCR luni, proiectul se poate adopta, bineînțeles, dar este important să fie adoptat într-o formă pe care Comisia Europeană să o considere conformă cu îndeplinirea țintei.

Aceeași soartă o va avea și legea decarbonizării, votată într-un anumit mod în Parlament. Aceste ținte nu țin de Ministerul Mediului ca jalon direct de îndeplinit, dar mai avem două-trei săptămâni să putem salva aceste miliarde.

De cine să le salvăm? Practic, de PSD. Orice proiect din țara asta ar avea nevoie doar ca PSD să nu mai fie acolo pentru a se putea mișca lucrurile. Aceste ținte reprezintă miliarde de euro pentru România. Nu știu cum își permit să se comporte în felul acesta, dar cred că trebuie să existe un cost politic uriaș pentru ei. Sper însă ca, înainte de acest cost politic, să reușim să salvăm cât mai multe miliarde pentru România, bani care se duc apoi în spitale, autostrăzi, fabrici și împăduriri", a declarat Diana Buzoianu la B1 TV.

România poate ajunge la peste 97% din PNRR

România ar putea ajunge la 97,22% din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dacă va adopta reformele rămase, a declarat, vineri, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de presă susţinută după şedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, România va depune vineri cererea de plată numărul 5 PNRR, în valoare de 2,84 miliarde de euro, care cuprinde 75 de ţinte şi jaloane, dintre care 21 de reforme şi 54 de investiţii.

"Este foarte important de înţeles că România, dacă ar reuşi să adopte aceste reforme, ar putea să ajungă la 97,22% din PNRR. La venirea acestui Guvern, în iunie anul trecut, acest scenariu era unul neverosimil. Suntem într-un scenariu de lucru în care putem ajunge la 97,22% din PNRR", a afirmat Pîslaru.

Ministrul a subliniat că, după depunerea cererii de plată numărul 5, absorbţia pe componenta de granturi ar urma să ajungă la 78%.

"Acesta cred că este, dacă vreţi, un mesaj important din partea mea, a echipei de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, din partea Guvernului: cu un pic de responsabilitate politică şi societală, România poate să fie nu doar călduţă, călâie pe performanţa din PNRR, poate să fie un caz de manual prin care a redresat un program de absorbţie", a spus ministrul.

În ceea ce priveşte calendarul următoarei perioade, Pîslaru a precizat că cererea de plată numărul 5 este depusă vineri, iar o decizie preliminară a Comisiei Europene este estimată în aproximativ două luni.

"Aş vrea să vă prezint un pic calendarul pe perioada care urmează. Deci, azi depunem cererea de plată. În mod evident, aceasta va necesita o perioadă pe care o estimăm de circa două luni de zile pentru o decizie preliminară a Comisiei şi apoi, în mod evident, decizia Consiliului. Ne uităm, deci, la încasarea efectivă a sumei în acest an, ceea ce este foarte important pentru Ministerul de Finanţe. Cererea de plată 6, conform ghidului Comisiei Europene, se depune undeva la sfârşitul lunii septembrie. 30 septembrie este data de lucru pe care operăm", a explicat Pîslaru.

El a adăugat că pregătirea cererii de plată numărul 6 a început deja, în paralel cu finalizarea celei de-a cincea cereri.

"Vreau doar să vă confirm faptul că am început să strângem deja dovezile pentru a pregăti cererea de plată 6, în paralel cu ce am lucrat pe cererea de plată 5. Mi se pare important să ştiţi că nu lăsăm pe ultima sută de metri aceste lucruri. De altfel, un lucru care e foarte important pe cererea de plată 5 şi care ne face să avem această încredere că putem să depunem: astăzi am primit sumarul de audit de la Autoritatea de Audit pe jaloanele şi ţintele din cererea de plată 5 şi este pozitiv, ceea ce ne face, de fapt, să putem depune şi să pot să-mi pun semnătura pe această depunere", a declarat ministrul.