Când va pleca Ilie Bolojan din Guvern. Bogdan Chirieac vine cu un nume cu ”șanse mari” și cu singura soluție în fața blocajului de la Palatul Victoria

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La 100 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, analistul Bogdan Chirieac a găsit o singură soluție rapidă pentru terimnarea crizei politice.

În ziua în care Guvernul Bolojan împlinește 100 de zile de când a fost demis, iar România nu mai are un Executiv cu puteri depline, bilanțul conducerii sale este greu de ignorat. Economia a scăzut, industria înregistrează luni consecutive de declin, mii de firme au ajuns în faliment sau insolvență, investițiile străine s-au redus, iar sute de români își pierd zilnic locurile de muncă.

În același timp, consumul continuă să scadă, datoria publică a trecut de 60% din PIB, costurile suportate de români cresc, iar negocierile pentru un nou guvern bat pasul pe loc. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la Realitatea Plus.

Soluția pentru o schimbare de moment

"Eu cred că Guvernul Bolojan are toate șansele să rămână la butoane până când va hotărî chiar domnul Bolojan. Va rămâne până când proiectul său politic va fi servit. Abia atunci va pleca de la Palatul Victoria. Până atunci, nu văd soluții. În afară de a scoate cordonul sanitar din jurul partidului AUR, nu văd soluții pentru o schimbare de moment.

"De vină nu cred că este numai guvernul Bolojan"

Isprăvile guvernamentale sunt din ultimele luni, dar să nu uităm că și înainte să fie demis domnul Bolojan a luat niște măsuri economice care au pus România în genunchi. A rupt coloana vertebrală a întreprinderilor, a IMM-urilor și nu mai vorbim de ce se întâmplă acum cu criza energetică. De vină nu cred că este numai Guvernul Bolojan. Toate guvernele care au fost în ultimii 10-15 ani au o parte de vină. Aici suntem în acest moment. Nu văd soluții reale care să mobilizeze votul a 233 de parlamentari.

Cel mai normal ar fi ca domnul Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru, pentru că este liderul celui mai mare partid și ar avea șanse mai mari de negociere pentru formarea unui Guvern", a explicat Bogdan Chirieac.

Bilanț cu tendințele îngrijorătoare

Economia României a scăzut cu 1,1% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este un al treilea trimestru consecutiv de stagnare sau scădere. Dacă ne uităm la producția industrială, aceasta a înregistrat 5 luni consecutive de declin, iar România ajunge pe locul 2 în topul negativ al UE. Turismul este tot în scădere, iar cifra de afaceri a sectorului a coborât cu 13% în primele 5 luni. Un alt motiv de îngrijorare este reprezentat și de investițiile străine. Acestea au scăzut cu 25%. Pe piața muncii, conform datelor, 173 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi. În același timp, consumatorii sunt reținuți în legătură cu cheltuielile. În ultimele 11 luni, consumul a înregistrat o scădere constantă. Datoria României a crescut în fiecare zi cu aproximativ 430 de milioane de lei. Un plin de benzină a ajuns să coste cu peste 125 de lei, iar pentru o rată de 700 de euro pe lună costurile suplimentare ajung la peste 2.000 de lei.

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