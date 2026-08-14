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DCNews Politica Guvern Când va pleca Ilie Bolojan din Guvern. Bogdan Chirieac vine cu un nume cu ”șanse mari” și cu singura soluție în fața blocajului de la Palatul Victoria

Când va pleca Ilie Bolojan din Guvern. Bogdan Chirieac vine cu un nume cu ”șanse mari” și cu singura soluție în fața blocajului de la Palatul Victoria

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 14 Aug 2026
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imagine cu Ilie Bolojan
Foto: Agerpres

La 100 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, analistul Bogdan Chirieac a găsit o singură soluție rapidă pentru terimnarea crizei politice.

În ziua în care Guvernul Bolojan împlinește 100 de zile de când a fost demis, iar România nu mai are un Executiv cu puteri depline, bilanțul conducerii sale este greu de ignorat. Economia a scăzut, industria înregistrează luni consecutive de declin, mii de firme au ajuns în faliment sau insolvență, investițiile străine s-au redus, iar sute de români își pierd zilnic locurile de muncă.

În același timp, consumul continuă să scadă, datoria publică a trecut de 60% din PIB, costurile suportate de români cresc, iar negocierile pentru un nou guvern bat pasul pe loc. Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la Realitatea Plus.

Soluția pentru o schimbare de moment

"Eu cred că Guvernul Bolojan are toate șansele să rămână la butoane până când va hotărî chiar domnul Bolojan. Va rămâne până când proiectul său politic va fi servit. Abia atunci va pleca de la Palatul Victoria. Până atunci, nu văd soluții. În afară de a scoate cordonul sanitar din jurul partidului AUR, nu văd soluții pentru o schimbare de moment.

"De vină nu cred că este numai guvernul Bolojan"

Isprăvile guvernamentale sunt din ultimele luni, dar să nu uităm că și înainte să fie demis domnul Bolojan a luat niște măsuri economice care au pus România în genunchi. A rupt coloana vertebrală a întreprinderilor, a IMM-urilor și nu mai vorbim de ce se întâmplă acum cu criza energetică. De vină nu cred că este numai Guvernul Bolojan. Toate guvernele care au fost în ultimii 10-15 ani au o parte de vină. Aici suntem în acest moment. Nu văd soluții reale care să mobilizeze votul a 233 de parlamentari

Cel mai normal ar fi ca domnul Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru, pentru că este liderul celui mai mare partid și ar avea șanse mai mari de negociere pentru formarea unui Guvern", a explicat Bogdan Chirieac.

Bilanț cu tendințele îngrijorătoare

Economia României a scăzut cu 1,1% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este un al treilea trimestru consecutiv de stagnare sau scădere. Dacă ne uităm la producția industrială, aceasta a înregistrat 5 luni consecutive de declin, iar România ajunge pe locul 2 în topul negativ al UE. Turismul este tot în scădere, iar cifra de afaceri a sectorului a coborât cu 13% în primele 5 luni. Un alt motiv de îngrijorare este reprezentat și de investițiile străine. Acestea au scăzut cu 25%. Pe piața muncii, conform datelor, 173 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi. În același timp, consumatorii sunt reținuți în legătură cu cheltuielile. În ultimele 11 luni, consumul a înregistrat o scădere constantă. Datoria României a crescut în fiecare zi cu aproximativ 430 de milioane de lei. Un plin de benzină a ajuns să coste cu peste 125 de lei, iar pentru o rată de 700 de euro pe lună costurile suplimentare ajung la peste 2.000 de lei.

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acest articol reprezintă o opinie
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Comentarii (5)

Mihai1   •   14 August 2026   •   15:21

@John - dacă era alt guvern renegocia închiderea centralelor pe cărbune!

Dacă era alt guvern nu se apuca anul ăsta să închidă barajul Vidraru pentru mentenanță ci o făcea anul viitor!

A fost dat jos Guvernul Bolojan pentru că duce țara în dezastru. În complicitate cu președintele României blochează un alt guvern sau alegeri anticipate. SIMPLU!

Predeal Man   •   14 August 2026   •   15:05

Poate explicati mai clar: cum sa plece Bolojan din pozitia de prim ministru demis? Ce sa faca el cind deja a fost demis? Sa propuna un prim ministru? Sa,l roage pe Grindeanu sa fie prim ministru si sa,i dea voturile PNL? De ce nimeni nu presioneaza PSD si pe Grindeanu sa preia pozitia de prim ministru? De ce ff putini insista pe ideea ca Presedintele sa numeasca un prim ministru si sa lase parlamentul/reprezentantii votantilor sa decida asupra viitorului tarii? De ce un prim ministru demis si continuu boicotat este in continuare blamat ca nu voteaza cu cei care l,au sabotat timp de aproape 1 an?

Gheorghe   •   14 August 2026   •   14:42

Eu spun ca o sa plece cu coada intre picioare.

John   •   14 August 2026   •   14:15

Si DACA era alt guvern crestea Economia in conditiile presiunii inflationiste cauzate de preturile la petrol si Energie,venea Mai multa apa pe Dunare? A avut timp cine a day Jos guvernul sa faca altul. Dupa ce iti bati nevasta te astepti sa iti dea de mancare?

Mihai1   •   14 August 2026   •   14:07

Răspuns: niciodată!
În anii 90 se înființase o Agenție care să privatizeze niște întreprinderi. Petre Roman, primul ministru, a fost întrebat: "ce se va face cu agenția după ce termină de privatizat alea 20 de întreprinderi?"
"Se va auto-desființa"
Ce s-a întâmplat? Peste 12 ani Agenția era tot acolo, cu salarii grase, și privatizase abia jumătate din portofoliu.

BOLOJAN NU O SĂ PLECE AȘA CUM NU PLEACĂ CÂINELE DE LA MĂCELĂRIE. SUNT CONVINS CĂ O SĂ ÎNDREAPTĂ SĂ FACĂ DOSARE PENALE DEPUTAȚILOR CARE ÎL VOR "TRĂDA"!

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