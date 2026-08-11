Se închide Unitatea 2 de la Cernavodă. Bușoi: Problema este a prețului. Evident că importurile vor fi la un preț mai mare

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Sursa foto: Agerpres

Oprirea Unității 2 de la Cernavodă nu ar urma să ducă la lipsa energiei electrice în România, însă deficitul va fi acoperit prin importuri, care vor fi automat mai scumpe, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a precizat, marți, că, în cazul în care importurile nu vor acoperi necesarul de energie, consumul marilor clienți industriali ar putea fi limitat în orele de vârf.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că România nu riscă să rămână fără energie electrică după oprirea Unității 2 de la Cernavodă, anunțată astăzi, 11 august. Deficitul va fi compensat prin importuri, declară el.

„În acest moment, nu avem temeri că nu am putea asigura toată energia electrică, chiar și după închiderea Unității 2 de la Cernavodă. Este o situație dificilă, de stres pentru sistemul energetic național. Nu avem indicii că nu am putea compensa din import cantitatea de electricitate care lipsește, mai ales pe orele de vârf. Avem interconexiuni care să ne asigure toată această cantitate și, din acest punct de vedere, lucrurile par în echilibru”, a declarat, marți, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, la Digi24.

Importuri resimțite în preț

Bușoi a precizat că principala problemă după oprirea Unității 2 de la Cernavodă va fi creșterea costurilor cu energia electrică, importurile fiind mai scumpe.

„Aici, marea problemă este a prețului. Evident că importurile vor fi la un preț mai mare decât cel pe care-l furniza Nuclearelectrica, care avea contracte bilaterale”, a mai spus Bușoi, care a adăugat că este „greu de estimat” cât de mult vor crește prețurile, pentru că „de la o zi la alta, în funcție de cererea pe piața regională, prețurile sunt mai mari sau mai mici”.

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Consumatorii industriali, posibil afectați

El a vorbit și despre scenariul în care importurile nu vor acoperi necesarul de energie, caz în care ar putea fi impuse limitări la consumatorii industriali, în orele de vârf, dar nu și pentru populație.

„Suntem pregătiți și pentru scenarii în care nu am găsi pe piața regională suficientă electricitate și acela ar fi momentul în care, prin implementarea normativului aprobat în ședința de Guvern de săptămâna trecută, să se facă unele limitări doar în orele de vârf, doar la marii consumatori industriali. Populația nu va fi afectată, majoritatea activităților economice nu vor fi afectate; limitările vor fi făcute doar la marii consumatori industriali. Acest element nu este iminent în acest moment, pentru că sunt suficiente cantități care pot fi importate. (...) La nivelul consumatorilor industriali, lucrurile se simt și va trebui să discutăm cu ei și să vedem care este impactul. Pentru populație, în acest moment, n-a existat niciun impact”, a mai spus Cristian Bușoi.

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Soluții de rezervă pentru acoperirea necesarului de energie

Bușoi a precizat, de asemenea, că grupul de rezervă de la CE Oltenia poate fi pus în funcțiune imediat, dacă situația o va cere.

„Până la limitări, putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia. Avem o mică marjă de acțiune inclusiv la nivel de Hidroelectrica, cu apa din marile lacuri. El poate fi pus în funcțiune imediat, are o rezervă de cărbune care stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul dintre cele trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine.

Avem aproape 900 de Megawați din cărbune, ceea ce e un motiv în plus să se înțeleagă și la nivel european, partenerii noștri cu care suntem în comunicare, că e nevoie ca toate cele trei grupuri, plus cel de rezervă, să funcționeze și după 31 august. Și acolo trebuie să ne uităm la rezervele de cărbune pe care le au și, conform procedurilor, trebuie să intre în funcțiunile doar în anumite condiții. Nu putem să intrăm cu el dacă avem alte alternative, în principal cele legate de importul de electricitate”, a mai spus acesta.