Val de măsuri pentru reducerea consumului de energie: Cum răspund primăriile la apelul Guvernului

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Mai multe primării din țară au început să aplice măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în urma apelului lansat de Guvern în contextul crizei energetice și al presiunii asupra Sistemului Energetic Național. De la diminuarea intensității iluminatului public și oprirea iluminatului arhitectural până la utilizarea sistemelor inteligente de telegestiune, administrațiile locale încearcă să reducă consumul fără a afecta siguranța cetățenilor.

Primăria Arad a decis, marţi, în urma unui apel al prefectului, să reducă la 50% intensitatea iluminatului public pe străzile unde tehnologia permite acest lucru, în timp ce iluminatul arhitectural va fi suspendat.

"Începând de astăzi, Primăria municipiului Arad dispune două prime măsuri de economisire a energiei electrice, menite să reducă presiunea asupra reţelei şi să optimizeze consumul de resurse la nivel local. Decizia vine în contextul dificultăţilor energetice înregistrate la nivel naţional şi vizează în primă fază sectorul iluminatului public şi arhitectural din oraş. Astfel, se va opri temporar iluminatul public arhitectural şi se va diminua cu 50% intensitatea iluminatului pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos", a anunţat, print-un comunicat de presă, viceprimarul Lazăr Faur.

Anterior, Tribunalul Arad a anunţat că a decis să suspende iluminatul arhitectural pentru Palatul Justiţiei, "având în vedere contextul actual din domeniul energetic şi preocuparea pentru reducerea consumului de energie".

După decizia Tribunalului, prefectul judeţului, Mihai Paşca, a lansat un apel către instituţii să ia măsuri similare.

"În contextul necesităţii utilizării responsabile a resurselor energetice şi al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici şi cetăţenii judeţului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie", a transmis Mihai Paşca.



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Municipiul Tulcea reduce consumul de energie fără întreruperea totală a iluminatului public

Primăria Tulcea a anunțat că nu va reduce durata funcționării iluminatului public, ci va diminua controlat intensitatea luminoasă în orele de vârf, folosind sistemul de telegestiune instalat în oraș. Măsura urmărește reducerea consumului de energie fără afectarea siguranței cetățenilor, iar autoritățile estimează economii suplimentare de energie de aproximativ 52% pentru segmentul modernizat al rețelei de iluminat.

Comunicatul integral:

Municipiul Tulcea nu reduce numărul de ore în care funcţionează iluminatul public, ci optimizează consumul de energie prin diminuarea controlată a intensităţii luminoase în intervalele de vârf, utilizând infrastructura inteligentă deja existentă.

În contextul măsurilor adoptate la nivel naţional pentru reducerea consumului de energie şi al presiunilor generate asupra sistemului energetic de seceta prelungită şi de nivelul foarte scăzut al Dunării, municipiul Tulcea contribuie la acest efort fără a întrerupe iluminatul public. Acest lucru este posibil datorită sistemului de telegestiune care permite reglarea de la distanţă a intensităţii luminoase şi optimizarea consumului de energie.

Spre deosebire de unele administraţii locale care au fost nevoite să stingă parţial iluminatul public pentru a reduce consumul de energie, Tulcea dispune de infrastructura necesară pentru a diminua consumul fără a opri iluminatul. Străzile vor rămâne iluminate pe toată durata nopţii.

Investiţiile realizate în modernizarea iluminatului public permit aplicarea acestor măsuri fără afectarea

serviciului de iluminat. Din cele 6.548 de puncte luminoase ale municipiului, 3.462, reprezentând 52,9%, sunt echipate cu tehnologie LED şi sistem de telegestiune, care permite monitorizarea şi reglarea de la distanţă a intensităţii luminoase, în funcţie de necesităţi.

Sistemul funcţionează din anul 2022 şi generează deja economii importante. În prezent, segmentul modernizat consumă cu aproximativ 32% mai puţină energie decât ar consuma dacă ar funcţiona permanent la intensitate maximă, ceea ce înseamnă o economie anuală de aproximativ 220.000 kWh.

Noua măsură, aplicată din luna august, vizează intervalul 20:30-23:30, care reprezintă vârful de consum de energie electrică la nivel naţional, perioadă în care costul energiei este cel mai ridicat, iar Sistemul Energetic Naţional este cel mai solicitat. În acest interval, intensitatea luminoasă a corpurilor de iluminat modernizate va fi redusă în mod programat, prin intermediul sistemului de telegestiune, cu menţinerea nivelurilor de iluminare prevăzute de standardul european SR EN 13201, siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale fiind menţinute. Măsura va fi implementată exclusiv prin reconfigurarea programului din platforma de telegestiune, fără lucrări în teren, fără investiţii şi fără costuri suplimentare.

Prin această modificare, economia de energie a segmentului modernizat va ajunge la aproximativ 52% faţă de funcţionarea permanentă la intensitate maximă. În fiecare lună vor fi economisiţi încă aproximativ 11.200 kWh, iar consumul va fi cu aproape o treime mai mic comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Astfel, Municipiul Tulcea demonstrează că investiţiile realizate în modernizarea iluminatului public produc beneficii concrete: un consum mai redus de energie, costuri mai mici şi menţinerea unui nivel adecvat de iluminare pentru cetăţeni. Într-un context energetic dificil, oraşul contribuie la efortul naţional de economisire a energiei fără a renunţa la confortul şi siguranţa spaţiului public.



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Baia Mare economisește energie prin iluminatul public cu tehnologie LED

Consumul de energie electrică destinat iluminatului stradal din municipiul Baia Mare a fost echilibrat prin trecerea pe sistemele de iluminat LED, a declarat viceprimarul Ionuţ Pîrvu.

Conform acestuia, Primăria Baia Mare aplică deja, de aproximativ patru ani, măsuri concrete pentru reducerea consumului de energie electrică. Prin patru proiecte distincte, corpurile de iluminat clasice au fost înlocuite cu tehnologie LED şi au fost introduse sisteme de telegestiune.

"Investiţiile au acoperit zone importante ale municipiului, inclusiv marile bulevarde, Centrul Istoric (zona veche a oraşului - n.r.) şi pistele de biciclete de pe malurile râului Săsar. În zonele modernizate, puterea instalată a corpurilor de iluminat a fost redusă cu aproximativ 60%. Mai mult, sistemele de telegestiune montate la punctele de aprindere permit reglarea intensităţii luminii în funcţie de intervalul orar şi de necesarul real, contribuind astfel la economisirea energiei, fără a afecta siguranţa cetăţenilor", a spus Ionuţ Pîrvu.

Viceprimarul a mai punctat că investiţiile în iluminatul LED vor fi extinse.

"Avem în pregătire şi o nouă etapă de extindere a iluminatului cu tehnologie LED în aproximativ 50 de locaţii din municipiul Baia Mare, stabilite inclusiv pe baza solicitărilor primite de la băimăreni", a mai precizat Ionuţ Pîrvu.

Trecerea pe iluminatul LED a fost implementată în anul 2021 în urma unei investiţii în valoare de 2,2 milioane euro. Au fost montate un număr de 2.807 corpuri de iluminat stradal cu tehnologie LED.

Întreg sistemul este administrat prin telegestiune, potrivit Agerpres.

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Primăria Municipiului Iaşi, noi măsuri pentru protejarea Sistemului Energetic Naţional

Și Primăria Iași a anunțat un nou set de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în contextul stării de alertă energetică și al apelului lansat de Ilie Bolojan.

Comunicatul integral:

În contextul situaţiei energetice foarte dificile care afectează ţara noastră şi alte state europene, al pericolului real ca sistemul energetic să intre în colaps, precum şi al apelului public făcut luni, 3 august 2026, de prim-ministrul Ilie Bolojan către autorităţile locale, companii şi cetăţeni de reducere voluntară a consumului de energie electrică în special în perioada serii, Primăria Municipiului Iaşi ia noi măsuri de raţionalizare a consumului.

Acestea sunt indispensabile în condiţiile în care, aşa cum a subliniat şi prim-ministrul, consumul de energie electrică este cel mai critic între orele 19.00 şi 23.00.

Astfel, primarul Mihai Chirica a convocat în după-amiaza zilei de luni, 3 august 2026, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a dezbate noile măsuri necesare în vederea racordării la apelul public făcut de Guvernul României. Ca o consecinţă a apelului făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan, vă transmitem următoarele măsuri:

1. Păstrarea reducerii consumului de energie electrică cu minim 10 MW pe 24 de ore.

2. Reducerea consumului sistemului de iluminat public racordat la comanda prin telegestiune (circa 50% din total pe tehnologie LED), printr-o reducere a consumului între 50 şi 70% pe toată perioada nopţii. Pentru cealaltă parte a sistemului, reducerea consumului se va face prin deconectări de fază, în funcţie de realitatea din teren. Aceasta măsură nu implică deconectarea totală a iluminatului public, ci doar reducerea intensităţii luminoase şi reducerea consumului.

3. Iluminatul arhitectural va fi oprit atât la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, cât şi la celelalte obiective unde este asigurat de municipalitate începând cu ora 24.00.

4. Toate spitalele din municipiu sunt obligate să verifice starea grupurilor electrogene şi celelalte surse alternative de producere şi stocare a energiei, pentru a asigura continuitatea activităţii medicale în condiţii de criză.

5. Companiile şi direcţiile municipale nu vor mai desfăşura activităţi consumatoare de energie electrică, cu excepţia transportului public şi a staţiilor stradale aferente, în intervalul orar 19.00 - 23.00, iar acumulatorii autobuzelor electrice vor fi încărcaţi în afara acestui interval.

6. Iluminatul va fi diminuat şi la bazele de agrement, cu excepţia zilelor de weekend (dacă va fi cazul).

7. Toate activităţile Primăriei Municipiului Iaşi (companii şi alte direcţii) vor face economie la energie electrică îndeosebi între orele 19.00 şi 23.00, dar cu recomandarea pe toată perioada zilei şi a nopţii.

8. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă recomandă centrelor comerciale să ia măsuri similare de reducere a consumului de energie electrică, prin diminuarea intensităţii iluminatului, în parcările proprii după finalizarea programului. De asemenea, se recomandă ca staţiile de încărcare electrică din parcările acestora să funcţioneze pe cât posibil în afara intervalului 19.00 - 23.00, pe toată perioada stării de alertă energetică.

9. Ca o măsură suplimentară, Poliţia Locală şi Poliţia Municipiului vor intensifica patrulele stradale după lăsarea întunericului, utilizând semnale luminoase, pentru a-şi întări prezenţa în spaţiul public în această perioadă critică.

Menţionăm că reprezentantul furnizorului de electricitate, prezent la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, a avertizat că sistemul energetic este suprasolicitat în regiunea noastră şi că, dacă situaţia continuă, există riscul real - care trebuie evitat! - să se ajungă la deconectarea unor obiective.

"Deşi este vacanţă şi ar trebui să fim mai relaxaţi, iată că natura nu ne lasă şi ne confruntăm cu o situaţie foarte gravă. Trebuie să tratăm lucrurile cu maximă seriozitate şi să facem economie de energie electrică. Efortul trebuie să fie colectiv şi solidar pentru a putea parcurge această perioadă dificilă", a declarat primarul Mihai Chirica.